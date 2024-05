Le GITEX, une opportunité en or pour les Startups africaines (participants africains)

Approchés par la MAP, ils ont été unanimes à qualifier cette manifestation de « grand-messe » du monde de la technologie, qui se déroule sur le sol africain, se félicitant de cette initiative du Royaume de réunir tout ce gotha, en veillant à placer le Continent africain au premier plan, conformément à la vision clairvoyante du Roi en faveur d’une Afrique intégrée et prospère.

Il s’agit d’une opportunité majeure que le Maroc, fidèle à son engagement envers l’Afrique, offre aux acteurs, opérateurs institutionnels, startups, entreprises privées et aux jeunes talents, afin de nouer des contacts et des partenariats, et de partager leurs connaissances et expertises pour la construction d’une « Afrique digitale unifiée », ont-ils expliqué.

Se disant impressionnés par l’engouement suscité par ce rendez-vous annuel, qui est à sa deuxième édition seulement, ils ont indiqué que cet événement, qui traduit la capacité du Royaume à accueillir des manifestations de grande envergure, offre l’opportunité d’échanger, de collaborer et de présenter « nos produits à l’Afrique, au monde, et à tous les acteurs » et de sceller des partenariats avec les écosystèmes marocain, africain et international du digital.

Ils ont estimé qu’il s’agit d’un événement « inédit » à l’échelle africaine, qui offre une réelle occasion pour évoquer et trouver des solutions à des problématiques dont souffrent les entreprises et le Continent africain, grâce à la technologie, ajoutant que cette manifestation vient baliser la voie aux « entreprises africaines qui n’ont pas toujours accès à des événements de cette envergure ».

Et de poursuivre que c’est dans cette optique que le GITEX constitue « une innovation et une véritable opportunité pour les petites entreprises », tout comme les grosses cylindrées du secteur, de collaborer, de rencontrer des investisseurs et d’échanger sur les derniers développements de la Tech.

Faisant part de leur volonté de participer aux prochaines éditions, car cet évènement « crucial » pour les entreprises africaines du domaine ne peut que gagner en ampleur, consacrant ainsi cette volonté du Royaume, conformément à la politique et à la vision éclairées du Roi Mohammed VI d’ériger le Continent africain en un hub numérique unifié.

« L’Afrique dispose des atouts, des ressources humaines et des compétences nécessaires » à même d’en faire un hub digital par excellence, ont-ils conclu.

Cette 2è édition du Gitex Africa Morocco connaît une importante participation africaine, à travers de nombreuses délégations officielles, d’experts et de startups, ce qui illustre la dynamique et l’effervescence que vit le Continent dans le domaine de la Tech.

Gitex Africa Morocco, qui se poursuit jusqu’au 31 mai, avec la participation de plus de 1.500 exposants, représentant plus de 130 pays, se veut un hub favorisant les échanges sur les derniers développements technologiques, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle, la santé et la cybersécurité.