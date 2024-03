Le géant du streaming Spotify se lance dans les clips

Le groupe à indiqué dans un communiqué, que la version bêta des clips musicaux sur Spotify, va commencer ce mercredi.

Un catalogue limité de chansons à succès d’artistes internationaux, tels que Ed Sheeran, Dojacat Cat et Ice Spice, en plus des artistes locaux dont les œuvres sont les plus écoutées, sera disponible, ajoute la même source.

Les vidéoclips ne seront initialement disponibles que pour les abonnés payants au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Suède, au Brésil, en Colombie, aux Philippines, en Indonésie et au Kenya.

YouTube, le service vidéo géant de Google, domine depuis longtemps le marché des vidéos musicales en ligne, les chansons et les vidéos musicales occupent la première place dans la liste des contenus les plus attractifs pour les téléspectateurs de la plateforme.

Des chansons telles que « Despacito » de Luis Fonsi, « Shape of You » d’Ed Sheeran et la chanson « Gangnam Style » de la pop star sud-coréenne Psy, qui ont connu un grand succès, ont recueilli des milliards de vues

Depuis son lancement, Spotify a investi massivement pour renforcer sa croissance en s’étendant sur de nouveaux marchés et a récemment augmenté ses investissements dans la création de contenu exclusif, notamment des programmes de podcast.