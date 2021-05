Le film “Redemption Day” du marocain Hicham Hajji présenté au “NYC Independent Film Festival”

Le film a un casting de stars avec Andy Garcia (Ociean’s Eleven, The Godfather), Gary Dourdan (CSI, Alien), Serinda Swan (Tron, The Twilight Zone) et Robert Knepper (Prison Break, The Hunger Games).

Redemption Day raconte l’histoire de Kate Paxton (interprétée par Serinda Swan), une archéologue américaine de renom, se voit offrir une opportunité de carrière unique au Maroc où ont été découverts les plus vieux ossements humains datant de 300.000 ans. Arrivée à la frontière algérienne, elle est kidnappée par un groupe terroriste dirigé par Jaafar El Hadi, un Algérien (Samy Naceri) qui exige une rançon de 10 millions de dollars. L’époux de kate, Brad Paxton (Gary Dourdan), un Marine aguerri, souffrant d’un stress post-traumatique, va tout faire pour sauver sa femme, avec l’aide d’un agent marocain spécialisé dans la lutte antiterroriste et celle de l’ambassadeur des Etats-Unis au Maroc (Andy Garcia).

Le film n’a pas plu aux Algériens qui l’ont violemment attaqué et considéré comme une propagande anti-algérienne. Le réalisateur leur a conseillé de voir le film avant de juger.

Hicham Hajji a créé sa société de production H FiLMS dans le but de rapprocher Hollywood du Maroc et d’aider à développer des productions majeures dans la région ainsi que la propre liste de produits de haut niveau de la société.

Le réalisateur marocain a des bureaux à Los Angeles et au Maroc et supervise un fonds cinématographique de plusieurs millions de dollars.

Redemption Day has been selected at the @NYCIndieFF. New York must love me. Thank you and see you in June. pic.twitter.com/a7J75j2dQZ

— Hicham Hajji (@HichamHajji) March 17, 2021