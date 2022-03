Le Festival d’Astronomie de Marrakech souffle sa 21è bougie

“Nous inaugurons aujourd’hui une semaine d’activités autour de l’astronomie après deux années d’interruption dictées par la pandémie du nouveau coronavirus (Covide-19), l’occasion de célébrer une relance tant attendue par les amateurs d’astronomie”, a souligné M. Zouhair Benkhaldoun, enseignant-chercheur à la Faculté des Sciences Semlalia de Marrakech (FSSM) relevant de l’Université Cadi Ayyad (UCA) et directeur de l’Observatoire Universitaire Cadi Ayyad, dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l’information en continu de la MAP.

“Cet événement scientifique a pour objectif de vulgariser et de disséminer le savoir auprès du grand public en général et les étudiants et les élèves en particulier, leur donner l’envie de faire de la science et leur permettre de rêver un peu. L’astronomie étant une discipline qui fait rêver”, a ajouté M. Benkhaldoun, également président du Comité National pour l’Astronomie au Maroc.

Pour sa part, Mme Salma Sylla Mbaye, doctorante en astrophysique à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a exprimé sa fierté de prendre part à cet événement scientifique international, “qui nous permet de partager notre science et notre passion pour l’astronomie avec le grand public”.

Dans ce sens, Mme Mbaye, en visite scientifique au Laboratoire de Physique des Hautes Energie et Astrophysique à la Faculté des sciences Semlalia, a indiqué qu’elle assurera la coordination d’une activité qui va permettre aux étudiantes de premier et deuxième cycles de trouver des réponses qui vont être utiles pour le choix de leurs carrières scientifiques, particulièrement en astronomie. Et de poursuivre que cette activité en mode hybride sera une occasion pour un échange entre plusieurs femmes issues de plusieurs pays de l’Afrique pour partager leurs expériences et leur passion pour ce domaine.

Pour cette nouvelle édition, les organisateurs ont concocté un programme riche et varié avec au menu, des ateliers, des conférences et des séances d’observations du ciel, avec pour objectif la diffusion des connaissances en astronomie, à un public aussi large que varié, dont des groupements scolaires publics et privés, des établissements universitaires et des associations culturelles, en ouvrant les portes des sciences de l’univers.

Au programme de ce rendez-vous scientifique, qui ambitionne également de rendre les sciences de l’univers “faciles”, “accessibles” et “amusantes” pour le grand public, figurent une rencontre dédiée au parcours astronomiques au féminin en Afrique.

Dans le cadre de ce festival, la célèbre astrophysicienne belge, Katrien Kolenberg, animera le 03 mars prochain, une conférence à l’IFM sous le thème “la musique des étoiles”.

Créée en 1999, l’Association d’Astronomie Amateur de Marrakech a pour vocation de promouvoir les sciences de l’univers auprès du grand public (scolaire en particulier), de contribuer au développement d’un observatoire astronomique dans la région de Marrakech, et de participer à la diffusion de la Science.