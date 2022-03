Le coup d’envoi officiel de ce riche programme a été donné par une délégation officielle présidée par le Wali de la région Souss-Massa, Gouverneur de la Préfecture d’Agadir-Ida Outanane, M. Ahmed Hajji, le président du Conseil de la région Souss-Massa, M. Karim Achengli et le président du Conseil communal d’Agadir, M. Aziz Akhannouch.

A cette occasion, la délégation officielle a effectué une visite à l’ancien siège de Bank Al-Maghrib, qui sera reconverti en Musée de la reconstruction et de la mémoire de la ville d’Agadir.

S’inscrivant dans le cadre du Programme de développement urbain de la ville d’Agadir 2020-2024, ce projet prévoit de reconstituer l’ensemble des éléments architectoniques et le rétablissement de la structure intérieure du bâtiment, son dessin, ses décors et parures.

Au niveau du cimetière d’Ihchach, les membres de la délégation ont assisté au rituel annuel d’implorations et prières de miséricorde pour les âmes des martyres qui ont succombé la nuit du 29 février 1960.

De même, les responsables se sont rendus à la place Al Wahda pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de réhabilitation de la zone touristique rentrant dans le cadre du Programme de développement urbain de la ville.

Il s’agit du réaménagement et de la revalorisation de la Corniche et de la baie d’Agadir, par la mise en place d’éclairage public, d’équipements sportifs, d’espaces verts et culturels, ainsi que la valorisation du réseau routier au sein de la zone touristique et la mise à niveau de la Vallée des Oiseaux.

La délégation a également suivi un exposé sur le programme de réutilisation des eaux usées épurées pour l’arrosage des espaces verts au niveau du Grand Agadir et ce, pour un investissement global de 3,4 millions de Dhs.

“La Commémoration du 62ème anniversaire de la reconstruction de la ville d’Agadir se veut une occasion pour rappeler les grands chantiers et projets de développement, tous azimuts, lancés par SM le Roi Mohammed VI au niveau de la Capitale de Souss”, a indiqué le président du Conseil Communal d’Agadir, M. Aziz Akhannouch.

“En tant que chantier Royal, le Programme de développement urbain de la ville d’Agadir 2020-2024 rassemble plusieurs projets touristiques, culturels, sportifs et écologiques, dont la réalisation avance à grandes pas”, a fait remarquer M. Akhannouch dans une déclaration à la presse.

“La dynamique que connaît la ville sera appuyée par la mise en place d’un ensemble de projets grandioses faisant partie du programme de la commune d’Agadir, notamment ceux au profit des quartiers marginalisés”, a-t-il rappelé.

Une panoplie d’activités est programmée à cette occasion qui comprend, notamment, une exposition de photos d’Agadir avant et après le séisme, ainsi que la projection d’un documentaire résumant les différentes étapes de la reconstruction de la ville.