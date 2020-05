Le député El Guerrab interpelle Le Drian sur les plus de 10.000 Français bloqués au Maghreb

La parole des Français bloqués portée dans l'hémicycle !

Doublement des avions au départ du Maghreb : les choses bougent depuis l'Assemblée nationale !Dans l'hémicycle du Palais Bourbon, j'ai porté cet après-midi la détresse de nos milliers de compatriotes encore bloqués à l’étranger.Tout juste rentré du Maroc où j’étais confiné dans ma circonscription, j’ai interpellé le Ministre de l’Europe et des affaires étrangères, M. Jean-Yves LE DRIAN, sur les nombreuses personnes séparées de leurs proches depuis plus de deux mois, et sur les centaines de situations bouleversantes qui me sont témoignées quotidiennement.Le Ministre m'a apporté une réponse franche et je l'en remercie. Je me réjouis notamment de l'importante annonce qu'il a faite s'agissant du doublement des avions déjà disponibles. Un geste salutaire qu'il convient de souligner.En effet, à l'heure où le monde se déconfine progressivement, il devient plus qu’urgent de permettre à tous ces « naufragés » de pouvoir rentrer chez eux afin de se soigner, de retrouver leur famille, leurs enfants, leur emploi ou même la possibilité de pouvoir accoucher sereinement.Tous les moyens logistiques qui peuvent être mobilisé par notre pays, comme des avions gros porteurs ou des bâtiments nautiques, doivent l’être immédiatement. Il en va des nombreux drames humains qu’il est encore temps d’éviter.

Publiée par M'jid El Guerrab sur Mardi 12 mai 2020