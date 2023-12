Le Conseil de sécurité met fin au mandat de la Mission de l’ONU pour l’assistance à la transition au Soudan

Le Conseil a demandé à la mission de commencer « immédiatement » le 4 décembre 2023 la cessation de ses opérations et le transfert de ses tâches aux organismes, fonds et programmes des Nations Unies, processus qui doit s’achever le 29 février 2024.

En adoptant la résolution 2715 (2023), par 14 voix pour et une abstention de la Russie, le Conseil de sécurité décide en outre que la liquidation de la Mission commencera le 1er mars 2024 et demande à celle-ci d’établir, avec l’équipe de pays des Nations Unies, des arrangements financiers permettant à l’ONU de surveiller les activités résiduelles engagées par la MINUATS.

Il souligne à cet égard la nécessité d’une transition et d’une liquidation ordonnées de la Mission afin de veiller à la sûreté des membres du personnel onusien et au bon déroulement des opérations de l’ONU, y compris l’aide humanitaire et l’aide au développement.

Le gouvernement soudanais a annoncé sa décision de mettre fin à la Mission le 16 novembre dernier, son mandat ne répondant plus aux attentes du pays déchiré depuis plusieurs mois par un conflit. Établie par la résolution 2524 (2020) du Conseil, la MINUATS avait pour mandat d’appuyer la phase de transition politique au Soudan.