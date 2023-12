Le Conseil de sécurité de l’ONU lève l’embargo sur les livraisons d’armes à la Somalie

Le Conseil de sécurité, qui a adopté à l’unanimité la résolution 2714, a demandé au gouvernement somalien « de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les armes, les munitions et le matériel militaire importés à des fins d’utilisation par le Gouvernement, l’Armée nationale somalienne, la Police somalienne, l’Agence nationale de renseignement et de sécurité et le Corps des agents pénitentiaires, ainsi que par les sociétés privées de sécurité agréées, ne soient pas revendus, transférés ou utilisés par aucune personne ou entité n’étant pas à son service. »

Le Conseil a également renouvelé le régime de sanctions instauré contre les Chabab en 2008.

Adoptée en 1992, la résolution 733 soulignait que tous les États, aux fins du rétablissement de la paix et de la stabilité en Somalie, devaient appliquer « immédiatement » un embargo général et complet sur toutes les livraisons d’armes et d’équipements militaires à la Somalie jusqu’à ce que le Conseil en décide autrement.