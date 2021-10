Le CCME fait don de publications à la Bibliothèque islamique  de l’Agence Espagnole de coopération internationale de Madrid

Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) a ​​fait don de publications en langues espagnole et française à la Bibliothèque islamique (AECID) à Madrid.

Fruits de l’expertise et des rencontres et activités organisées par le CCME, cette sélection fait partie d’une bibliothèque institutionnelle riche de plus de 200 publications sur la migration marocaine, ses acteurs et ses mutations.

Plusieurs activités du conseil ont d’ailleurs fait écho du rôle essentiel des intellectuels marocains établis en Espagne dans le renforcement des liens culturels entre nos deux pays, d’où l’importance d’encourager les partenariats et échanges avec des institutions comme la Bibliothèque islamique (AECID) à Madrid et le CCME.

Le CCME est une institution consultative et de prospective, chargée du suivi et de l’évaluation des politiques publiques du Royaume envers ses ressortissants à l’étranger.

Il a en outre pour mission d’émettre des avis en vue de veiller à la défense des intérêts des Marocain(e)s de l’étranger à l’intérieur et à l’extérieur du Maroc, de renforcer leur contribution au développement économique, social et humain du pays et de consolider les rapports d’amitié et de coopération entre le Maroc et les pays de résidence.