Le 3ème sommet de l’Africanité, du 14 au 17 juin à Tanger

Organisée par la Fondation Trophée de l’Africanité en partenariat avec l’Université Abdelmalek Essaâdi, cette édition a pour objectif de renforcer le dialogue et l’échange à Tanger en tant que 2ème zone économique mondiale, selon le classement des zones économiques les plus attractives au monde pour l’année 2020 “FDI’s Global Free Zone of the Year”, établi par le Financial Times, souligne la Fondations dans un communiqué.

Le Sommet de l’Africanité confirme ainsi sa vocation continentale en s’invitant à Tanger, une manière de mettre en avant le rôle central de cette région dans le commerce interafricain et international et son positionnement dans les routes maritimes mondiales.

“La région de Tanger est considérée comme un boom économique du Maroc, Champion africain de la migration. Elle est la région pilote de projets d’aménagement et de développement portés par l’Etat et des investisseurs internationaux, précisément celui du Port Tanger-Med, et de sa panoplie de zones franches. Un modèle de gestion en la matière qui se transmet déjà aux pays frères africains”, a souligné le président de la Fondation Trophée de l’Africanité, Nasrallah Belkhayate, cité dans le communiqué.

Cette rencontre, qui se tiendra à la faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger, vise également à mettre en évidence le rôle pionnier du Maroc en termes de sécurisation du statut des immigrés africains au Maroc, leur permettre d’obtenir le droit de séjour, et de les intégrer dans la société marocaine, ainsi qu’à échanger des expériences dans ce domaine, et à construire des ponts entre les institutions universitaires et les institutions de la société civile marocaine et leurs homologues africains, en plus de la consolidation de la diplomatie universitaire et de la diplomatie de la société civile.

“Nous sommes heureux d’accueillir le Sommet de l’Africanité à Tanger”, a dit, pour sa part, le président de l’Université Abdelmalek Essaâdi, El Moumni Bouchta, notant que ce Sommet renforcera davantage la coopération portuaire entre les pays africains et lancera le débat autour de l’enjeu de la migration. Cet événement se tiendra sous un format hybride, en présentiel pour une capacité maximale de 200 personnes et en retransmission virtuelle, donnant l’opportunité à des milliers de participants à travers le monde de participer activement à cette édition et d’interagir avec les invités de marque des 4 journées prévues simultanément à Tanger, Tétouan, Martil, Larache et à Al Hoceima.

Dans le cadre de cette édition, la Fondation de l’africanité fête le centenaire de l’illustre Sénégalais, le professeur Amadou Mahtar Mbow, célébré sous le Haut Patronage de sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour rendre hommage à cet homme politique et premier Directeur général de l’UNESCO noir, qui a marqué l’Afrique et le monde de son empreinte, visionnaire et profondément humaniste, indique la même source.