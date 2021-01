Lawrence Randolph nouveau Consul général des Etats-Unis à Casablanca

Un communiqué du consulat général des Etats-Unis à Casablanca a indiqué que M. Randolph a rejoint le corps diplomatique en 2003 et rempli plusieurs fonctions aux Etats-Unis et à l’étranger, rappelant que son dernier post à l’international était de Chef de mission adjoint à l’ambassade des Etats-Unis en Algérie.

Selon la même source, M. Randolph est arrivé à Alger de Frankfurt en Allemagne où il fut chef de la Section des relations publiques et avant son affectation à Frankfurt, il a passé une année à Kabul en Afghanistan menant l’Unité des affaires extérieures relevant de la Section politique.

M. Randolph était également chargé d’établir des rapports sur les relations de l’Afghanistan avec les pays de la région et les organisations multilatérales, et a fait partie d’une équipe de diplomates et d’officiers militaires chargée des négociations pour un accord sécuritaire bilatéral entre les Etats-Unis et l’Afghanistan.

Aux Etats-Unis, M. Randolph a travaillé auprès de grands politiciens américains et il a occupé, à titre d’exemple, le poste d’assistant spécial aux cabinets des secrétaires d’Etat Clinton et Kerry.

Il a également été, pendant un an, assistant spécial au bureau du secrétaire d’Etat adjoint pour la diplomatie publique et les affaires publiques, conseillant le secrétaire d’Etat adjoint sur les questions de la diplomatie publique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord pendant le Printemps Arabe.

Juste avant son affectation au Maroc, M. Randolph a travaillé avec la directrice générale du Service du corps diplomatique où il a contribué à mettre en place un programme international de résilience et de bien-être pour employés, appelé “TalentCare”.

La première mission internationale de M. Randolph dans le cycle diplomatique était au Caire en Egypte et au cours de sa carrière, il a également effectué des missions temporaires en Libye, en Syrie, au Brésil et au Mozambique.

M. Randolph a obtenu une licence en Etudes internationales du Morehouse College, un Master en gestion des affaires publiques de l’Université de Colombia et il est lauréat de la bourse R. Pickering Foreign Affairs.