L’Arabie saoudite lance sa première alliance des technologies agricoles et alimentaires

Et d’ajouter que l’alliance vise à « créer une communauté pour ceux qui souhaitent adopter des technologies innovantes dans le système agricole et alimentaire, à travers une plate-forme nationale de communication et de coopération conjointe ».

Selon le vice-ministre, cité par l’agence de presse saoudienne SPA, 40 institutions ont rejoint cette alliance, y compris de grandes institutions locales, des entreprises du secteur de l’agriculture et de la production alimentaire, des entreprises fournissant des technologies avancées dans le domaine agricole, un certain nombre d’universités et de centres de recherche, des fonds et des entreprises de financement et d’investissement et des organisations à but non lucratif.

Cette initiative, première du genre dans la région, tend également à contribuer à créer des ponts entre les acteurs de ce secteur et à construire un réseau intégré qui stimule la diffusion des technologies agricoles et alimentaires au niveau national, rapporte SPA.