Lancement à Riyad de la première plateforme numérique d’offres et demandes industrielles arabes

Cette plateforme vise à soutenir les opportunités d’offres et de demandes des produits industriels et faciliter les échanges commerciaux entre les pays arabes, ouvrir des canaux de communication entre les structures de production industrielles arabes dans différents secteurs, et à renforcer leurs chaînes d’approvisionnement, indique un communiqué conjoint de l’Organisation arabe du développement industriel et des mines (OADIM, dont le siège se trouve à Rabat), et du ministère saoudien de l’Industrie et des ressources minières.

Lors de cette réunion présidée par le ministre saoudien de l’Industrie et des ressources minières, Bandar Alkhorayef, les ministres arabes ont salué les réalisations accomplies par l’OADIM dans le secteur minier, poursuit le communiqué.

Parmi les résolutions issues de cette réunion, qui coïncide avec le Congrès international des mines tenu du 11 au 13 janvier à Riyad sous le patronage du Serviteur des Lieux saints de l’Islam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz, le communiqué évoque la lancement d’une base de données des produits bruts miniers réalisée par l’OADIM, devant servir de plateforme numérique dédiée à la promotion des ressources minières.

Cette réunion a également été l’occasion d’approuver une proposition de l’OADIM portant création d’un guide indicatif des ressources minières arabes en vue d’accompagner les tendances mondiales actuelles et d’adopter les meilleures pratiques en matière d’industrie minière.

Les ministres ont salué l’initiative arabe portant sur la promotion des énergies propres dans le domaine minier proposée par l’OADIM conformément à sa vision prospective orientée vers les énergies vertes, la lutte contre le réchauffement climatique, l’optimisation des développements technologiques et leur utilisation au service du développement durable, la valorisation des ressources minières et l’exploitation optimale de leurs chaînes de valeur.

Cette réunion ministérielle, ponctuée par la participation de nombre responsables et d’experts du domaine minier, s’est articulée autour d’une série de thématiques, dont les activités et les réalisations de l’OADIM depuis la dernière réunion consultative des ministres arabes des ressources minières.