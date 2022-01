Brésil/covid : Le nombre quotidien de cas augmente de plus de 700% en deux semaines

Selon les données publiées par le Conseil national des secrétariats régionaux à la santé (Conass), 110 décès et 34.788 cas ont été recensés au cours des dernières 24 heures, en raison de la propagation du variant omicron.

Le Brésil cumule ainsi 620.091 décès et 22.558.695 infections depuis le début de la pandémie, en février 2020.

Ces chiffres confirment le Brésil comme le deuxième pays en nombre de décès dus au virus, après les États-Unis, et le troisième en nombre de cas, après les États-Unis et l’Inde.

Malgré la baisse des décès ces derniers mois, les infections ont enregistré une forte augmentation en janvier en raison de la propagation rapide du variant omicron et de la baisse de la garde pendant les vacances de Noël et du Nouvel An.

Selon Conass, avec le rebond du nombre de cas ces derniers jours, le nombre moyen d’infections de la semaine dernière est passé lundi à 36.231 par jour, soit plus de huit fois celui enregistré il y a deux semaines, le 27 décembre (4.346 infections par jour).

Avec un bond de 733,2% en 14 jours, la moyenne des infections lundi était la plus élevée sur une journée depuis cinq mois. Le Brésil n’a pas enregistré un nombre moyen de contaminations aussi élevé depuis le 29 juillet 2021 (45.049 cas par jour).

La moyenne de décès n’augmente que légèrement, ce qui s’explique, selon les spécialistes, par l’accélération de la vaccination (67,9% des 213 millions de Brésiliens ont déjà le schéma vaccinal complet) ainsi que par les caractéristiques d’omicron, qui est beaucoup plus contagieux mais dont les effets ne sont pas aussi graves que les précédents variants.

La forte augmentation du nombre de cas positifs a été causée par la propagation rapide d’omicron, qui est déjà le variant dominant au Brésil, responsable de plus de 90 % des cas. Il avait été détecté pour la première fois le 30 novembre à Sao Paulo.

Le ministre de la Santé, Marcelo Queiroga, a reconnu qu’au rythme actuel, le Brésil enregistrera bientôt une explosion d’infections “similaire à celle qui se produit dans les pays européens, comme l’Espagne, le Royaume-Uni et la France”.