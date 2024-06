L’Allemagne suit de près l’initiative Royale pour faciliter l’accès à l’océan Atlantique pour les pays du Sahel (Déclaration conjointe)

L’Allemagne a également salué le rôle actif et constructif et la contribution du Maroc, sous le Leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur de la paix et de la stabilité dans la région, réaffirmant que le Royaume est un partenaire essentiel du l’Union européenne, l’OTAN et l’Allemagne en Afrique et un lien crucial entre le Nord et le Sud.