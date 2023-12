La troisième édition de la « Conférence internationale de philosophie de Riyadh » se tient du 7 au 9 décembre 2023

La Commission Littérature, Edition et Traduction près le Ministère Saoudien de la Culture coordonne, du jeudi 7 au samedi 9 décembre 2023, et en collaboration avec de nombreux partenaires universitaires et associatifs saoudiens et internationaux, la troisième édition de la « Conférence internationale de philosophie de Riyadh ». Cet événement historique aura lieu à la Bibliothèque Nationale « King Fahad » de Riyadh. Il recevra de nombreux philosophes et universitaires, chercheurs et scientifiques du monde entier, réunis autour du titre : « Les valeurs transculturelles et les défis éthiques à l’ère de la communication ».

Selon son programme scientifique, la conférence abordera 11 axes qui tournent essentiellement autour de la nature des valeurs transculturelles, leurs théories, leurs origines critiques et philosophiques, leur impact sur l’éthique, la justice et l’histoire, l’échange des connaissances qui prennent forme à travers la littérature et les arts, leurs répercussions sur l’avenir de l’humanité et leurs points de rencontre avec l’intelligence artificielle.

La conférence cherche à questionner l’idée d’humanité et à analyser en profondeur son histoire en vue d’anticiper sur son avenir.

La programmation de cette édition a été entièrement coordonnée par un comité scientifique qui a reçu de nombreux projets proposés par des centaines de chercheurs et d’étudiants issus de pays différents.

Selon le Dr Muhammad Hassan Alwan, Directeur de la commission, la conférence se distingue par la diversité des intérêts de ses invités et de leurs origines scientifiques, académiques et culturelles, puisqu’elle rassemble des spécialistes en philosophie, des chercheurs en sciences humaines, des experts en sciences naturelles, ainsi que des écrivains et des linguistes, tous issus du Royaume d’Arabie saoudite et du monde entier.

La Conférence internationale de philosophie de Riyad 2023 accueillera des conférenciers éminents nationaux et internationaux afin d’échanger sur de multiples sujets scientifiques. Parmi ces personnalités figurent les philosophes François Jullien (directeur de l’Institut de la Pensée contemporaine et du Centre Marcel-Granet), Simon Critchley (professeur au New School for Social Research New York), Joseph Cohen (professeur au University College de Dublin et président du comité scientifique de la conférence), Robert Bernasconi (professeur au Penn State University), Sulaiman Al-Nasser (chercheur en philosophie de la religion, de l’éthique et du patrimoine), Malak Aljuhani (professeure et chercheuse d’études du discours féministe contemporain), Hamo Al-Naqari (chercheur en sciences humaines), ou encore Najib Alhassadi (professeur d’épistémologie, de logique et de philosophie des sciences).

Présenter la philosophie de manière innovante

Le Dr Alwan a en outre exprimé l’intérêt de la Commission à présenter la philosophie de manière innovante au sein de la société saoudienne. Ainsi, un grand nombre d’activités est programmé en marge de la conférence ; des ateliers pédagogiques, des workshops pour enfants et jeunes, une exposition « Les carrefours de la philosophie et de l’art », de nombreux débats philosophiques entre étudiants ainsi que de nombreuses expériences interactives et éducatives.

Dr Alwan a également souligné l’importance de cet événement et sa qualité scientifique et stratégique sur la scène mondiale. En effet, la conférence de cette année verra la signature d’un protocole d’accord d’intégration de la Société philosophique saoudienne à la Fédération internationale des sociétés de philosophie, ce qui consolidera la présence saoudienne sur la scène philosophique mondiale et établira des ponts et des passerelles entre les chercheurs et étudiants saoudiens et les différentes institutions académiques du monde entier.

La conférence réunira également ses partenaires et invités locaux de divers institutions gouvernementales, privées et du tiers-secteur avec leurs homologues de partenaires internationaux à la table du dialogue dans le but de conclure divers accords stratégiques.

Dans sa conclusion, le Dr Alwan a souligné le rôle central de la conférence internationale de philosophie de Riyadh dans le soutien à la recherche académique et philosophique, ainsi que son dynamisme insufflé dans les cercles scientifiques et médiatiques.

« On s’attend, en effet, à ce que cette conférence annuelle soit l’un des événements philosophiques les plus importants du Moyen-Orient et dans le monde, un événement qui représente une étape pionnière dans le développement de l’échange de connaissances entre le Royaume et le monde, et qui confirme le leadership scientifique et intellectuel de l’Arabie Saoudite », a-t-il indiqué.