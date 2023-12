Le Mali et le Niger dénoncent les conventions de non-double imposition avec la France

Ces accords permettaient aux citoyens de ces trois pays de ne pas payer les mêmes impôts dans leurs terres d’accueil et de résidence.

Pour le Mali et le Niger, les conventions visant à éviter les doubles impositions avec la France sont déséquilibrées et constituent des manques considérables à gagner pour leurs nations.

A l’entrée en vigueur de ces dénonciations dans trois mois, les Français et les multinationales françaises payeront au Mali et au Niger les impôts sur les revenus gagnés dans ces deux pays, et vice versa, indique-t-on de même source.

Le Mali et le Niger ont également évoqué «l’attitude hostile persistante de la France» contre leurs Etats pour dénoncer ces conventions.

Avant ces deux pays, le Burkina Faso avait pris la même décision en août 2023 pour mettre fin à d’importantes pertes de revenus subies pendant de nombreuses années, rappelle l’Agence d’information du Burkina (AIB).