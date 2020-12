La souveraineté du Maroc sur son Sahara: la légitimité reconnue par les Etats-Unis

Suite à la décision historique du Président Trump de reconnaitre la souveraineté pleine et entière du Royaume du Maroc sur le Sahara occidental (Atlantique) récupéré en 1975 après la Glorieuse Marche Verte et le retrait de l’Espagne qui l’avait colonisé, il sied de faire quelques commentaire ci-dessous.

Le Président des Etats Unis d’Amérique a donné clairement du sens à l’amitié stratégique qui datait depuis 1777 entre les deux pays. Il dit explicitement que le vote des 18 résolutions du Conseil de Sécurité de l’ONU depuis 2007 qui appellent à élaborer une solution politique « juste, faisable, durable et crédible » et mutuellement acceptée par les parties, sur la base de la proposition marocaine, doit être traduit par une avancée significative. Ces résolutions sont la confirmation que le territoire fait partie intégrante du Royaume du Maroc lequel a accepté et fait la proposition d’une autonomie élargie à ce territoire.

Les membres du Conseil de Sécurité, à l’exception d’une ou deux abstentions, ont à chaque fois voté en faveur de cette proposition et donc sont engagés pour sa mettre en œuvre.

Le décret signé par le Président américain le 4 décembre 2020 et rendu public le 10 du même mois montre la voie à suivre par le Conseil de Sécurité (notamment les membres permanents), pour transcender les usages diplomatiques et la rédaction de résolutions qui donnent lieu à des interprétations stériles.

Les parties en conflit, notamment le voisin de l’Est et les sécessionnistes, doivent se rendre à la raison et accepter leur échec en se débarrassant des choix que leur président avait faits en 1975-1978. Ces choix ont mis la région du Grand Maghreb, et surtout son pays, en deçà de ce qui pouvait être fait pour la prospérité des peuples.

Sa Majesté le ROI Mohammed VI, dans sa grande sagesse, visionnaire et déterminé (comme l’est le peuple marocain tout entier derrière SM le ROI), a résumé la position intangible du Royaume du Maroc en Deux phrases : « Le Maroc est dans son Sahara et le Sahara est dans son Maroc », Il confirme que la cause du Maroc est « une Question d’existence et non de frontières ».

Le Royaume du Maroc est enraciné dans l’Histoire multiséculaire, croisée avec sa géographie et porté par ses institutions. Ce n’est pas un Président Colonel ou même Général, de surcroît peu lettré, qui serait en mesure de déstabiliser le Royaume du Maroc.

Concernant la mouvance des « frères qui n’en sont pas », qui se prévalent de représenter le peuple marocain, il y’a lieu de leur dire qu’ils coupent la branche sur laquelle ils prolifèrent.

Comme a dit M. Nasser Bourita, Ministre marocain des affaires étrangères, des marocains résidents à l’étranger et de l’Afrique, lors de son interview avec France 24 ou Sky news, arabe, les associations « Mouvement Unité et Réformes » et de « la Jeunesse du PJD », se sont trompés d’Evénement.

Leurs communiqués portent préjudice aux intérêts ultimes de notre pays en minimisant le tournant historique de notre cause nationale. Ils soldent en perte et profit le sacrifice de notre armée (les fils du peuple) qui se sont battus et continuent en permanence d’assure et de protéger la sécurité de nos frontières nationales.

Ces deux associations confortent nos adversaires et ennemis et apportent de l’Eole à leur moulin à vent.

Ils règlent leurs dettes vis-à-vis de la Turquie et du Réseau International Obscurantiste.

Le peuple marocain saura leur reconnaitre gré le moment venu. Au sujet du Ministre du travail, la logique et l’étique devraient en faire un ministre démissionnaire.