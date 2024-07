La Russie prépare une nouvelle stratégie de lutte contre l’extrémisme

Selon le projet de décret présidentiel correspondant, publié sur le portail fédéral des projets d’actes juridiques réglementaires, la nouvelle stratégie portera « une attention particulière » à la lutte contre la propagation des idées du nationalisme radical et du néonazisme.

Le document, qui définit les principales orientations de la politique nationale en matière de lutte contre l’extrémisme, énonce plusieurs objectifs dont la consolidation des efforts des organes publics, de la société civile et des organisations à but non lucratif en vue d’assurer la sécurité nationale, combattre les activités de nature extrémiste, et renforcer l’unité civile et la lutte contre la diffusion des idées extrémistes.

« La multiplication des foyers d’instabilité, le terrorisme, la haine ethnique et religieuse et autres manifestations de l’extrémisme dans plusieurs régions du monde, favorisent la croissance des menaces terroristes et extrémistes pour la Fédération de Russie sous l’influence de la propagation de l’idéologie de l’extrémisme et les risques de pénétration, sur le territoire russe, de membres d’organisations internationales extrémistes et terroristes, en raison de l’expansion des flux migratoires », lit-on dans le projet de décret.

A son approbation par le président russe, Vladimir Poutine, la nouvelle stratégie abrogera un précédent décret sur la lutte contre l’extrémisme datant du 29 mai 2020 et qui court jusqu’en 2025, selon une note explicative accompagnant le projet de décret présidentiel.

La nouvelle stratégie de lutte contre l’extrémisme soutient également « la promotion sur la scène internationale, des positions sur la nécessité de lutter contre la propagation de l’idéologie extrémiste » ainsi que « l’irrecevabilité de l’incitation au terrorisme et et à l’extrémisme ».