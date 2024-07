La représentation du patrimoine arabe doit être renforcée sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO (Centre régional arabe pour le patrimoine mondial)

Fondé par Saint Hilarion, le Monastère de Saint Hilarion est l’un des plus anciens sites historiques du Moyen-Orient, situé sur le site archéologique Tell Un el- ‘Amr, au centre de la Bande de Gaza. Au carrefour des principales routes commerciales entre l’Asie et l’Afrique, le Monastère a aussi été un centre d’échange religieux, culturel et économique.

Le village Umm El Jimal, situé à 86 km de la capitale Amman, est le 7è site jordanien inscrit à la liste du patrimoine mondial. Figurant parmi les plus anciens sites historiques jordaniens, ce village se distingue par son aspect byzantin romain nabatéen.

Située au Sud-Ouest de la capitale Riyad (700 km), la zone archéologique d’Al-Faw est l’un des plus grands sites d’Arabie Saoudite ayant joué le rôle de capitale du royaume antique de Kinda (IVe siècle av. J.-C.).

L’ARC-WH participe à la 46è session du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO. En marge de cet événement et en collaboration avec des organismes internationaux, se tiennent des événements visant à mettre en lumière les causes liées à la préservation et à la protection du patrimoine arabe culturel et naturel mondial.

Cette rencontre offre aussi l’opportunité de promouvoir les joyaux culturels et naturels de la région arabe, présenter des conseils et de l’aide aux pays arabes membres de la Convention du patrimoine mondial et suivre les dossiers des sites du patrimoine mondial arabe.