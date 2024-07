USA : la campagne de Kamala Harris lève 200 millions de dollars à 100 jours de la présidentielle

Dans une note de son directeur de communication Michael Tyler, la campagne de Harris a indiqué que 66% de ces fonds proviennent de nouveaux donateurs, alors que 170.000 de nouveaux bénévoles viennent de rejoindre l’équipe.

“L’élan et l’énergie pour la campagne de la vice-présidente Harris sont tangibles”, s’est félicité Tyler, ajoutant que la course à la Maison Blanche sera “très serrée et décidée par un petit nombre d’électeurs dans quelques États seulement”.

Le président Biden avait exprimé son soutien à Kamala Harris pour être candidate du parti démocrate aux élections présidentielles du 5 novembre face au prétendant républicain, l’ancien chef de l’exécutif US, Donald Trump.

Mme Harris, qui sillonne le pays pour promouvoir sa candidature, bénéficie également du soutien de plusieurs poids lourds et ténors du parti démocrate dont l’ex-président Barack Obama et l’ancienne présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi.

Elle s’est dite, par ailleurs, prête à débattre avec son rival républicain qui a jugé « inopportun » d’organiser un face-à-face avec sa nouvelle rivale avant qu’elle ne soit officiellement désignée par le Parti démocrate.

L’officialisation de la candidature de Mme Harris est prévue lors de la convention démocrate qui aura lieu du 19 au 22 août à Chicago dans l’Etat de l’Illinois (Midwest).