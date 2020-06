El Otmani: la relance de l’économie marocaine, le pari à gagner pour la période à venir

S’exprimant lors de la séance mensuelle des questions de politique générale devant la Chambre des représentants, M. El Otmani a souligné que “le pari à gagner dans la période à venir consiste à relancer l’économie nationale et à reprendre l’activité économique, commerciale et des services, grâce aux efforts conjugués de tous les intervenants”.

Notant que le gouvernement a veillé depuis les premières phases du confinement à l’adoption de mesures appropriées afin de surmonter les contraintes auxquelles fait face l’économie nationale, le chef du gouvernement a relevé que des mesures à court terme pour favoriser la relance de l’économie pendant la période à venir sont en cours de mise en œuvre, dont certaines s’inscrivent dans le cadre des décisions prises par le Comité de veille économique, notamment l’adoption d’un projet de loi de finances rectificative.

Sur le moyen terme, le plan de relance élaboré en coordination avec les différents intervenants contribuera à l’effort d’impulsion de la dynamique économique, a poursuivi M. El Otmani, soulignant qu’il sera procédé ultérieurement à la mise en place d’un plan de décollage économique à moyen terme qui va de pair avec le chantier de renouvellement du modèle de développement afin de revoir l’ordre des priorités sur le plan socio-économique.

Il a également indiqué que la période qui s’est écoulée a été marquée par l’adoption de mesures visant à réduire le fardeau financier sur les entreprises et à fournir un soutien financier en leur faveur, sachant que 24.000 entreprises ont bénéficié du nouveau mécanisme “Garantie Oxygène” pour une enveloppe globale de 12 milliards de DH.

S’agissant des grandes lignes du plan de relance économique, le chef du gouvernement a souligné qu’il s’oriente vers l’avenir avec un accent particulier sur l’appui et l’accompagnement des différentes catégories d’entreprises affectées par la pandémie de Covid-19, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME).

Il a aussi évoqué le programme Intilaka, lancé début 2020 en vue de permettre aux jeunes d’avoir accès au financement, d’appuyer et de mettre en place des programmes spécifiques aux secteurs les plus touchés par les répercussions de la crise, notamment le tourisme.

Parmi les piliers du plan figure la création d’un fonds d’investissement public pour réunir les conditions favorables à la redynamisation de la dynamique de l’économie et de l’emploi après la crise du coronavirus, mettre en place un environnement propice au décollage économique en accélérant la mise en œuvre des réformes liées à l’intégration de l’économie informelle dans le cycle économique, sans oublier la simplification des procédures administratives et leur numérisation, ainsi que l’accélération de la déconcentration administrative.

Au niveau social, M. El Otmani a indiqué qu’il existe une politique publique intégrée de protection sociale et un mécanisme d’assurance sociale destiné à la poursuite de la mise en œuvre de la couverture médicale et du régime de retraite pour les professions libérales, les travailleurs indépendants et les non-salariés exerçant une activité libérale, en plus de la création d’un registre social unifié et de l’Agence nationale des registres.