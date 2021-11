La première Journée internationale de la Méditerranée célébrée le 28 novembre 2021

En novembre 2020, les 42 États membres de l’Union pour la Méditerranée ont déclaré officiellement le 28 novembre Journée de la Méditerranée, qui sera célébrée chaque année, appelant l’ensemble de la communauté méditerranéenne et tous ceux qui s’identifient à la Méditerranée à célébrer l’héritage millénaire de cette agora d’humanisme, de sagesse et de dialogue culturel. Il s’agit de cultiver, à cette occasion, la culture et l’identité que les 42 Etats membres ont en commun, sa richesse et sa diversité dans une région au carrefour de trois continents avec un littoral unique de 46 000 kms. Il offre une richesse humaine et naturelle inégalée dans le monde avec ses 480 millions d’habitants dont 60% ont moins de 30 ans. Confrontée à de nombreux défis dont ceux de la crise sanitaire ou encore le changement climatique, les ministres des Affaires étrangères de l’UpM dont celui du Maroc, Nasser Bourita, sont attendus lundi 29 novembre à Barcelone pour une rencontre qui devrait dresser les contours de la vision de l’UpM pour les prochaines années. Nasser Kamel, le Secrétaire général de l’organisation nous en parle dans la tribune que nous publions plus bas.

Célébrer la diversité méditerranéenne pour relever nos défis communs

« Mosaïque », « Avenir », « Lumière », « Civilisation », « Solidarité », « Sérénité »… Autant de mots choisis par des artistes, des scientifiques, des hommes et des femmes d’affaires ainsi que des personnalités politiques de toute la Méditerranée pour décrire notre région. Ces derniers mois, à l’occasion de la première célébration de la Journée de la Méditerranée, l’Union pour la Méditerranée (UpM) a lancé une campagne pour demander aux citoyens de décrire notre mer commune en un mot. J’ai été agréablement surpris par leurs réponses, toujours positives, et finalement bien loin des unes de journaux que nous voyons malheureusement trop souvent.

Tous ces mots ont un écho particulier pour moi en tant que secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée. Ils sont le reflet de notre richesse collective et de notre potentiel. Face à la pandémie de la Covid-19 et aux défis qu’elle implique, nous, méditerranéens luttant chaque jour pour un avenir meilleur, avons démontrés une fois encore notre résilience.

Cette force explique en grande partie pourquoi j’ai autant soutenu la création d’une Journée de la Méditerranée : cette journée permettra de mettre en avant les richesses historiques et culturelles de la région, qui font de Méditerranée l’une des premières destinations touristiques au monde, mais aussi celles moins tangibles et moins visibles de tous nos talents qui agissent pour faire de notre région un espace plus solidaire, plus prospère et plus stable. Cette journée sera aussi l’occasion de mettre à l’honneur la coopération et le dialogue qui se sont développés entre les deux rives malgré les aléas et les tensions politiques. Désormais, chaque 28 novembre sera donc un moment privilégié pour célébrer la coopération dans le bassin méditerranéen et tous ceux qui la font vivre.

Certes, notre région est traversée par de nombreuses tensions, secouée par plusieurs conflits mais lorsqu’il s’agit de relever les défis globaux pressants tels que le changement climatique ou l’emploi des jeunes, nous savons mettre nos différences de côté et trouver des compromis. Ces thématiques seront au cœur des discussions du Forum Regional des Ministres des Etats membres de l’Union pour la Méditerranée qui se tiendra demain.

La lutte contre le changement climatique offre en effet un bon exemple de notre volonté de travailler ensemble. Comme le souligne le rapport élaboré par une centaine de scientifiques du réseau MEDECC, la zone méditerranéenne se réchauffe 20 % plus vite que le reste du monde. Sans réaction immédiate, notre écosystème et nos modes de vie connaîtront des changements dévastateurs d’ici 2040. En octobre dernier, juste avant la COP26, les 42 Etats membres de l’UpM, malgré leurs grandes différences en termes de développement économique, sont parvenu à une déclaration inédite pour protéger et préserver notre fragile écosystème. Ce consensus historique réaffirme toute l’importance d’une plateforme multilatérale telle que l’Union pour la Méditerranée au sein de laquelle nous allons désormais travailler à la déclinaison de ses engagements en action concrète.

Sur le climat comme sur bien d’autres sujets, la Méditerranée est un laboratoire où se prépare le monde de demain. Fort de notre jeunesse et de nos complémentarités, l’Union pour la Méditerranée entend poursuivre son action pour libérer le potentiel de notre région et en faire un espace pionnier en matière de développement durable et inclusif. ‎

Nasser Kamel, le SG de l’UpM