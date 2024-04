La popularité de Biden en repli parmi l’électorat afro-américain

Citant un sondage mené récemment au niveau de sept Etats clés, la publication indique qu’un nombre croissant d’hommes afro-américains (environ 30%) prévoient de voter pour le candidat républicain Donald Trump lors du prochain scrutin.

Cette nouvelle tendance marque un revirement significatif d’autant plus que l’électorat afro-américain a toujours constitué un soutien majeur pour le parti démocrate, fait observer le quotidien.

Par ailleurs, 11% des femmes afro-américaines ont déclaré qu’elles allaient certainement ou probablement voter pour Trump. En 2020, selon un sondage AP, ce chiffre ne dépassait pas les 6% dans l’ensemble du pays.

« Je pense que reconquérir davantage de soutien parmi les Afro-américains sera décisif » pour le président Biden, a déclaré Michael Bocian, un démocrate qui a mené l’enquête du WSJ.

Selon le journal, l’équipe de campagne de Biden a, dans ce cadre, annoncé vouloir consacrer 25 millions de dollars à la promotion du programme du président démocrate dans les États clés, en ciblant l’électorat afro-américain.

De l’autre côté, l’équipe Trump promet à la communauté afro-américaine et hispanique des “frontières sécurisées, des quartiers sûrs, des salaires en hausse, des emplois et écoles de qualité et le retour à une économie plus solide”.

Un autre sondage mené par le même journal fait ressortir que Joe Biden est devancé par son prédécesseur et rival républicain dans six des sept États clés (Pennsylvanie, Michigan, Arizona, Géorgie, Nevada et Caroline du Nord).

Publié la semaine dernière, l’enquête attribue cette avancée à « un large mécontentement des électeurs au sujet de l’économie nationale et de profonds doutes sur les capacités et les performances professionnelles de Biden ».

Le sondage d’opinion donne à Donald Trump une avance comprise entre 2 et 8 pc dans ces Etats dans un scrutin test incluant des candidats tiers et indépendants. Le candidat républicain compte une avance similaire lorsque les électeurs sont invités à choisir uniquement entre lui et Biden.