La ministre libérienne des AE salue le rôle pionnier du Roi Mohammed VI en Afrique

La ministre libérienne des Affaires étrangères, Sara Beysolow Nyanti, a salué, jeudi à Rabat, le rôle pionnier joué par le Roi Mohammed VI dans les domaines politique, économique, sécuritaire et religieux en Afrique.

Dans un Communiqué conjoint publié à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, Mme Nyanti a notamment salué l’Initiative éclairée du Roi pour favoriser l’accès des Etats du Sahel à l’Océan Atlantique, en vue de faire de l’espace africain de l’Atlantique un cadre géostratégique de coopération et de consultation intra-africaines, pragmatique et approprié.