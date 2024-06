La HACA marque par sa forte présence le GITEX à Marrakech

M. Benaissa Asloun, Directeur Général de la HACA, et Mme Narjiss Reghaye, membre du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, ont conduit une délégation de la Haca à la 2ème édition du Gitex Africa organisée du 29 au 31 mai 2024 à Marrakech sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI.

Cette grande conférence internationale a notamment mis en exergue les enjeux, les perspectives et les défis liés au développement de l’intelligence artificielle sur le continent africain. Les experts de haut niveau qui ont animé les différents panels de la conférence ont notamment mis le focus sur la dynamique des écosystèmes numériques et technologiques sur le continent et ont présenté de nombreuses études et projections sur les innombrables opportunités de transformation et d’innovation économique et sociale apportée par les technologies de l’IA.

L’une des ambitions du Gitex Africa consiste, en effet, à identifier les leviers et outils susceptibles de positionner l’Afrique comme un acteur majeur dans le développement mondial de l’intelligence artificielle.

Grâce à la participation de plus de 1.500 exposants représentant plus de 130 pays, cet événement majeur a pu se positionner comme un véritable hub de synergies, d’échanges et de réseautage axé sur les derniers développements technologiques notamment en matière d’intelligence artificielle, d’infrastructures technologiques et de nouvelles technologies de l’information et de la communication.

La délégation de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle était également composée de M. Rabie Serghini, cadre supérieur au sein de la direction Études et Développement, de M. Youssef Zaïri, cadre supérieur au sein de la direction des Systèmes d’Information, de M. Tarik Karimi, cadre supérieur à la direction de la Coopération Internationale et de Mme Ghita Berrada, cadre supérieur au sein de la Direction Générale.