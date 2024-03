La Coupe du Monde 2030 va jeter « des ponts entre les civilisations », selon Rodríguez Uribes

Le président du Conseil supérieur espagnol des sports (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, a souligné l' »union » de l’Espagne, du Portugal et du Maroc pour jeter « des ponts entre les civilisations » à travers l’organisation de la Coupe du Monde 2030.

Les trois pays avec leurs trois fédérations de football sont « unis » pour réaliser « de manière coordonnée et consensuelle » le « meilleur projet pour la Coupe du monde 2030 », a relevé M. Uribes, cité dans un communiqué du Conseil, publié mercredi.

Dans ce sens, le responsable espagnol a préconisé l’organisation d’un Mondial « pour le football, pour le monde, pour demain » grâce au slogan trilingue de la candidature, « YallaVamos », qui « représente l’objectif d’une croissance proactive du football à travers le monde ».

« Dans ce contexte, la candidature met l’accent sur la construction de ponts entre les civilisations, la création d’un environnement accueillant pour les visiteurs de tous horizons et la transmission d’un héritage durable dans les domaines de la durabilité, de l’innovation, de l’investissement et de l’impact social », a fait valoir M. Uribes.

Le slogan « YallaVamos 2030 » et l’identité visuelle de la candidature conjointe Maroc-Portugal-Espagne pour la Coupe du monde 2030 ont été présentés mardi à Lisbonne.

Lors d’un évènement, marqué par la participation du président de la Fédération royale marocaine de football, M. Fouzi Lekjaa, le président de la Fédération portugaise de football, M. Fernando Gomes, et M. Fernando Sanz, de la Fédération royale espagnole de football, les piliers et le narratif de cette candidature, ainsi que le site web, la vidéo officielle et les pages réseaux sociaux ont été dévoilés.

A rappeler que la déclaration d’intention, s’inscrivant dans le cadre de la candidature conjointe Maroc-Espagne-Portugal pour l’organisation de la Coupe du monde 2030 de football, a été signée, fin octobre dernier au Complexe Mohammed VI de Football à Salé, entre la Fédération Royale Marocaine de Football et ses homologues portugaise et espagnole.

Le conseil de la FIFA avait décidé, le 4 octobre, de retenir à l’unanimité le dossier Maroc-Espagne-Portugal comme candidature unique pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030 de football.