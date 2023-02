“Kawaliss”, l’incubateur marocain des industries culturelles et créatives, voit le jour

Il s’agit d’un programme destiné à renforcer les capacités des acteurs culturels, les financer et les accompagner pour concrétiser leurs projets, indique un communiqué de la Fondation Hiba, ajoutant que cette initiative entre dans le cadre de son action pour promouvoir l’insertion professionnelle et l’entrepreneuriat culturel, artistique et créatif des jeunes qui concilie performance économique et impact social. “Kawaliss” sera déployé à travers un dispositif d’incubation complet s’étendant sur une période de six mois et permettant l’émergence et le développement d’initiatives dans quatre régions du Maroc: Souss-Massa, Fès-Meknès, Tanger-Tétouan-Al Hoceima et l’Oriental, explique la fondation.

Au total, 24 projets seront sélectionnés par an (6 projets par région) à la suite d’un appel à candidatures, précise la même source, ajoutant que le premier appel à candidatures sera lancé en mars 2023 sur les réseaux sociaux de la Fondation HIBA et de l’Union européenne au Maroc.

Le programme s’attache à offrir aussi bien aux jeunes porteurs de projets qu’aux organisations de la société civile actives dans le secteur culturel et créatif des moyens logistiques, techniques et financiers leur permettant de développer leurs projets et de renforcer l’écosystème entrepreneurial et culturel dans lequel ils s’implantent, explique le communiqué. Et de noter que l’incubateur Kawaliss mettra à la disposition des porteurs de projets une méthodologie et un contenu adaptés, une équipe d’accompagnateurs dédiée, un réseau de partenaires dans leurs régions et l’accès au Centre de Ressources de la Fondation HIBA.

Pour accompagner les projets incubés et soutenir la réalisation de leurs actions, un fonds d’amorçage est prévu afin de maximiser les effets des modules de formation et d’accompagnement, fait savoir la même source, notant que le Forum des industries culturelles et créatives, qui se tiendra chaque année, sera l’occasion de présenter les résultats du programme, de promouvoir les projets accompagnés et de fédérer les acteurs de l’écosystème culturel et créatif marocain.

Créée en 2006, la Fondation Hiba est une association à but non lucratif qui œuvre pour soutenir la création, fédérer les initiatives privées, encourager les talents, participer au développement des arts émergents et privilégier les créations contemporaines.