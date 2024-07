Joe Biden appelle à “baisser la température” de la vie politique aux Etats-Unis

Le président américain, Joe Biden a appelé, dimanche dans un discours au bureau ovale, à “baisser la température” de la vie politique aux Etats-Unis, au lendemain de la tentative d’assassinat contre son prédécesseur et futur rival au prochain scrutin présidentiel, Donald Trump.

« Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas emprunter cette voie en Amérique », a-t-il déclaré, ajoutant qu’«il n’y a pas de place en Amérique pour ce genre de violence, pour quelque violence que ce soit”.

La politique n’est pas un « champ de bataille meurtrier » et « la violence ne doit pas devenir quelque chose de normal », a poursuivi le président démocrate, dont c’est la troisième déclaration depuis la fusillade de samedi contre Donald Trump.

Biden a ajouté que la rhétorique politique était devenue trop passionnée avant les élections. « Il est temps de se calmer », a-t-il déclaré.

Il a annoncé avoir ordonné une « enquête indépendante » sur les circonstances de cette tentative d’assassinat qui a choqué le pays et suscité une vague d’émotion à travers le monde.

Auparavant dans la journée, Trump a publié une déclaration sur son réseau Truth Social pour appeler les Américains à l’unité, assurant que “c’est Dieu seul qui a empêché l’impensable de se produire”.

“Merci à tous pour vos pensées et vos prières hier, car c’est Dieu seul qui a empêché l’impensable de se produire. Nous ne serons pas craintifs et resterons fidèles à notre foi et défierons la méchanceté”, indique-t-il dans une déclaration publiée dimanche sur son réseau social Truth Social.

Il a ajouté qu’en ce moment, “il est plus important que jamais de rester unis et de montrer notre véritable caractère en tant qu’Américains, en restant forts et déterminés, et en ne laissant pas le mal gagner”.

Donald Trump, 78 ans, a été évacué d’urgence d’un meeting de campagne samedi en Pennsylvanie (Nord-est) avec du sang sur son oreille, après avoir été blessé par balle.

L’assaillant a été abattu alors qu’un des spectateurs a été tué et deux autres ont été grièvement blessés.

Selon le FBI, l’auteur de la tentative d’assassinat, dont le mobile reste inconnu, a agi seul et n’avait pas d’appartenance idéologique. Il a été identifié comme étant Thomas Crooks, 20 ans, originaire de Bethel Park, en Pennsylvanie, à une cinquantaine de kilomètres de Butler, où se tenait le rassemblement de campagne de Trump.

L’assaillant a utilisé un fusil semi-automatique achetée légalement. Des explosifs ont été retrouvés dans son véhicule garé non loin du lieu du meeting, selon les mêmes sources.