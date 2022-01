Israël entame l’administration d’une 4ème dose de vaccin

Israël a entamé lundi l’administration d’une quatrième dose de vaccin contre le coronavirus aux personnes âgées de 60 ans et plus, dans un contexte de flambée des contaminations liée au variant Omicron.

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett avait annoncé, dimanche soir, que tous les Israéliens de plus de 60 ans ainsi que le personnel médical pourront bénéficier d’une quatrième dose de vaccin anti-Covid, à condition d’avoir reçu la troisième dose, il y a plus de quatre mois.

“La vague d’Omicron est là et nous devons nous protéger”, a déclaré M. Bennett, dont le gouvernement a donné jeudi le feu vert à la 4e dose pour les personnes immunodéprimées, à la suite de la campagne de doses de rappel l’été dernier.

Dès lundi matin, des personnes âgées de 60 ans et plus ont commencé à recevoir ces doses au centre médical Ichilov de Tel-Aviv. Le Pays a par ailleurs lancé en été dernier, une campagne pour l’administration d’une troisième dose de vaccin et mise sur cette 4e dose pour tenter d’atténuer les effets de la nouvelle vague de contamination chez les personnes les plus à risque.