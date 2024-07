Inde : croissance record du secteur de la défense (ministre)

« La production, en valeur, a atteint 1.268,87 milliards de roupies (plus de 15,1 milliards de dollars) au cours de l’exercice écoulé, en hausse de 16,8% par rapport à une année auparavant », a annoncé le ministre indien sur son compte X.

Au cours des cinq dernières années, la valeur de la production du secteur a connu une croissance soutenue (plus de 60 %), à la faveur notamment de l’initiative « Make In India », une stratégie visant à encourager la fabrication locale, stimuler l’investissement étranger et promouvoir le développement économique à travers la production domestique en Inde.

« Nous sommes pleinement engagés à créer un environnement propice pour renforcer davantage nos capacités et ériger l’Inde en un pôle mondial de premier plan de la production de défense. Cette démarche renforcera notre sécurité et nous rapprochera de notre objectif d’Aatmanirbhar (autonomie) », a déclaré le premier ministre indien Narendra Modi, en réaction à l’annonce de son ministre de la Défense.

Au cours de l’exercice écoulé, les exportations de défense de l’Inde avaient également atteint un niveau record de 210,83 milliards de roupies (2,5 milliards de dollars), soit une hausse annuelle de 32,5%.

Le pays d’Asie du Sud exporte ses produits de défense fabriqués localement vers plus de 85 pays.

Parmi les principaux équipements et matériels exportés, par 100 entreprises opérant dans le secteur, figurent le Dornier-228, les canons d’artillerie remorqués avancés de 155 mm, les missiles Brahmos, le système de missiles Akash, les radars, les simulateurs, les véhicules blindés, les roquettes et lanceurs PINAKA, les munitions, les imageurs thermiques et les gilets pare-balles.