Futsal: la CAN à domicile, une source de motivation pour l’équipe marocaine afin de défendre son titre (sélectionneur)

Le sélectionneur national de futsal, Hicham Dguig, a affirmé que le fait de disputer la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2024) à domicile et devant le public marocain constitue une source de motivation pour son équipe afin de défendre son titre continental.

« Jouer à domicile et devant notre public nous motive pour défendre notre titre. Nous allons profiter du fait d’évoluer dans une salle de niveau mondial et devant notre public passionné pour décrocher le troisième titre de suite », a indiqué Dguig dans un entretien accordé à la MAP.

S’agissant de la pression que peut provoquer le statut de grand favori de l’équipe du Maroc dans cette compétition, le sélectionneur national a relevé que la pression dans ce cas est normale et « nous sommes aguerris à de telles situations ».

« Etant donné que toutes les composantes du football national sont habitués à voir une équipe nationale solide et jouant pour le sacre, nous ne pouvons envisager d’autre scénario que la victoire finale », a-t-il insisté.

S’arrêtant sur les préparatifs de la sélection nationale, en prévision de cette CAN organisée au Royaume du 11 au 21 avril courant, Dguig a assuré qu’ils se sont passés dans d’excellentes conditions empreintes d’enthousiasme, de sérieux et d’ambition de faire un grand tournoi, notant que cette période de préparation a été l’occasion pour travailler à tête reposée sur l’ensemble des volets techniques et mentaux, dans un cadre propice, assuré par la Fédération royale marocaine de football.

Pour ce qui est des chances de la sélection nationale dans la phase de groupes, l’entraineur de l’équipe marocaine a estimé que le groupe A dans lequel a été logé le Maroc est plus relevé par rapport au groupe B et compte des sélections chevronnées sur les plans continental et mondial.

« L’Angola compte parmi les grosses pointures de l’Afrique et a disputé le dernier Mondial. Idem pour le Ghana, qui a déjà été finaliste de la CAN, et la Zambie, deux fois demi-finaliste. Ainsi, l’équipe nationale doit rester vigilante et sortir le grand jeu pour passer le cap », a-t-il souligné.

Le sélectionneur national a assuré que son équipe prête à relever le défi, « mais en même temps nous ne pouvons nous estimer uniques favoris », vu que d’autres équipes fortes ont énormément progressé dernièrement.

Contre le Maroc, qui jouit d’une réputation mondiale, a-t-il noté, « ces équipes se montreront coriaces et intraitables, surtout qu’elles connaissent bien le niveau de nos joueurs, à travers les matches de préparation que nous disputons ».

« Pour cela, nous sommes appelés à travailler encore plus, à changer nos schémas tactiques et à diversifier notre jeu, pour surprendre nos adversaires », selon Dguig.

Le Maroc va évoluer dans le groupe A de la CAN de futsal (Maroc-2024), aux côtés de l’Angola, le Ghana et la Zambie, tandis que le groupe B comprend l’Égypte, la Libye, la Namibie et la Mauritanie.

Les compétitions de cette grand-messe du futsal continental seront disputées du 11 avril prochain au 21 du même mois à la salle Ibn Yassine et au Palais des Sports du Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Le Maroc, qui a également organisé la précédente édition de la CAN de futsal en 2020, est double tenant du titre.