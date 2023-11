France: Symposium final pour la campagne de candidature de Riyadh pour l’Exposition Universelle, avant le vote le 28 novembre

Dans un écrin de verdure et d’étangs, le Comité royal, chargé de la candidature de la ville de Riyadh pour d’accueillir l’Exposition Universelle, a organisé lundi soir, à Meudon (région parisienne), un symposium final de la campagne de candidature de « Riyadh Expo 2030 », l’occasion d’un superbe show aquatique mêlant l’eau, la musique et la lumière.

Ce symposium connu la participation d’un aréopage de personnalités, dont des princes et des ministres, ainsi qu’une délégation saoudienne de haut rang, en présence de représentants des États membres du Bureau International des Expositions (BIE), de hauts responsables français, des membres de pays membres de plusieurs grandes organisations internationales et des représentants de missions diplomatiques accréditées en France.

A cette occasion, le prince Faisal bin Farhan, ministre des Affaires étrangères, a fait savoir que le dossier de Riyad Expo soumis par le Royaume au BIE a largement rempli ses engagements, et promet , comme l’avait affirmé le prince héritier et Premier ministre Mohammed Ben Salmane, d’organiser une version inédite de l’Expo avec les plus hauts niveaux d’innovation et d’offrir une expérience exceptionnelle et unique.

Selon le prince bin Farhan, « cette campagne, dont nous assistons à sa cérémonie de clôture, prépare le terrain pour le vote final de la ville hôte, qui aura lieu à la fin de ce mois de novembre. Cela renforce l’engagement du Royaume à respecter les exigences techniques et organisationnelles du Bureau International des Expositions (BIE) et les attentes des pays membres. »

« Le Royaume s’engage à appliquer les normes les plus élevées en matière de durabilité, d’équité dans l’attribution des pavillons et d’utilisation de la technologie. Ceci est dans l’objectif de créer la version la plus impactante de l’Exposition universelle », soutenue et dirigée par le prince héritier Mohammed Ben Salmane, avec la coopération des institutions gouvernementales et du secteur privé, ainsi que le peuple saoudien et sa légendaire hospitalité, a souligné le prince.

Lors du symposium, les préparatifs de Riyad pour accueillir l’Exposition 2030 ont été présentés, mettant en évidence la préparation de la ville à accueillir cet événement international et sa capacité à respecter les engagements pris envers les pays participants. Riyad s’engage à mobiliser toutes les ressources nécessaires pour organiser une exposition exceptionnelle et à réaliser le thème principal de l’Expo : « L’Ère du Changement : Ensemble pour un avenir clairvoyant », ainsi que ses sous-thèmes : « Un Avenir Meilleur, Action Climatique, et Prospérité pour Tous ». Tout cela sera rendu possible grâce au soutien illimité et la direction sage de Son Altesse et à la collaboration de tous pour faire de ce dossier une réussite. Les citoyens du Royaume sont également impatients d’accueillir le monde entier à Riyadh Expo 2030.

Le symposium final a été marqué par une présence internationale significative. Au cours de l’événement, les invités ont eu l’occasion de découvrir l’exposition associée, qui comprenait une présentation du plan général de Riyadh Expo, une revue du thème principal et des sous-thèmes, ainsi que la vision du Royaume pour la réalisation de l’Expo.

Cette vision consiste à présenter une exposition conçue par le monde et pour le monde, où des entreprises locales et internationales participent à sa conception et sa réalisation, dans le but de réaliser des bénéfices collectifs. De plus, elle offre l’opportunité de participation à tous : aux pays développés comme aux pays en voie de développement « Un pays, un Pavillon ». De plus, il y a la zone ‘’ Co-création (C3) », qui sera un moteur d’innovation et de créativité, visant à montrer comment la collaboration entre les esprits les plus innovants dans les domaines scientifiques, sociaux et intellectuels peut être mise en avant.

En marge de la cérémonie, des réunions bilatérales et un groupe d’ateliers ont eu lieu, en présence et avec la participation de responsables saoudiens. Des intermèdes artistiques et culturelles, qui ont mis en valeur la profondeur civilisationnelle et la diversité culturelle du Royaume, ont ponctués cette soirée. Le spectacle aquatique son et lumière, adapté au thème de la manifestation, a ébloui par sa magie féérique les participants.

Riyadh, qui rivalise avec Busan, Corée du Sud et Rome, Italie, projette d’accueillir 40 millions de visiteurs sur le site, 1 milliard de visites, 226 participants (Pavillons nationaux, organisations internationales, participants non officiels) sur une dimension Totale de 6 millions de m2. L’Expo Riyadh 2030 se tiendra au nord de Riyadh, à environ 5-10 minutes du King Khalid International Airport.

L’Exposition universelle sera l’occasion pour le Royaume d’Arabie saoudite de partager avec les autres nations le prochain chapitre d’une transformation nationale d’une part, et mondiale d’autre part.

