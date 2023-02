France: forte mobilisation contre la réforme des retraites

Des dizaines de milliers de personnes sont à nouveau descendues dans la rue, jeudi en France, pour protester contre le projet controversé de la réforme des retraites, lors d’une cinquième journée de mobilisation, marquée par des grèves notamment dans le secteur aérien.

Selon le ministère de l’Intérieur, cette cinquième journée de mobilisation, après celles du 19 et 31 janvier et du 7 et 11 février, a réuni quelque 440.000 participants en France, alors que la Confédération Générale du Travail (CGT), a dénombré 1,3 million de personnes. La cortège parisien a rassemblé 300.000 personnes selon la CGT, 37.000 selon la préfecture.

Contrairement aux journées de mobilisation précédentes, les perturbations sont plus importantes dans l’aérien, avec des annulations de vols et des retards, que dans le ferroviaire.

Dans le secteur de l’énergie, plusieurs réacteurs nucléaires d’EDF (Electricité de France) ont procédé à des baisses de charge au total d’un peu plus de 3.000 MW, soit l’équivalent de trois réacteurs nucléaires, dans la nuit de mercredi à jeudi, d’après la CGT et EDF.

Cette nouvelle journée de manifestation intervient à la veille du renvoi au Sénat du texte débattu depuis le 6 février à l’Assemblée nationale, où l’exécutif est privé de majorité absolue. Dans la nuit de mardi à mercredi, le gouvernement a essuyé un premier revers à la chambre basse du parlement avec le rejet par les députés de l’article 2 de la réforme concernant l’”index des seniors” dans les entreprises.

Lors de la dernière journée de manifestations, samedi, la première à se tenir un week-end, quelque 963.000 personnes avaient battu le pavé partout en France, selon le ministère de l’Intérieur, contre 2,5 millions d’après les syndicats.

La mobilisation contre la réforme des retraites, qui prévoit notamment de repousser l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, se poursuit avec une nouvelle journée de grèves et de manifestations annoncée par les syndicats pour le mardi 7 mars, où ils menacent de mettre le pays “à l’arrêt”.