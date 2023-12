France : décès de Jacques Delors, figure de la construction européenne

Né à Paris le 20 juillet 1925 dans une famille modeste, Jacques Delors entame sa carrière professionnelle comme membre de la Banque de France en 1950, après des études d’économie à la Sorbonne, et une expérience dans le syndicalisme à la CFTC.

En 1979, il est élu député européen à l’âge de 54 ans. Il préside la commission des affaires économiques et monétaires de l’Assemblée européenne jusqu’en 1981, avant d’être nommé ministre de l’Économie, des Finances et du Budget dans le gouvernement de Pierre Mauroy, où il participe à l’intégration européenne de la politique économique française. Deux années plus tard, il est élu Maire de Clichy.

En 1985, retour à la capitale belge, où il devient président de la Commission européenne. Jacques Delors occupera ce poste pendant dix ans.

Il assiste à l’essor du marché unique, au lancement de l’Union économique et monétaire qui a conduit à l’euro, au début du dialogue social européen, et au programme Erasmus.

Cette Union économique et monétaire est devenue l’élément central du traité de Maastricht – la nouvelle réforme européenne pensée par Jacques Delors est entrée en vigueur le 1er novembre 1993, deux ans avant la fin de son mandat.

En dépit de sa popularité et les encouragements du Parti Socialiste, Jacques Delors renonce à se porter candidat à l’élection présidentielle française de 1995. Parmi les raisons invoquées : son âge, mais également la carrière politique naissante de sa fille Martine Aubry.

En 2015, le Conseil européen nomme Jacques Delors « citoyen d’honneur de l’Europe », un titre attribué jusque là à Jean Monnet et Helmut Kohl.