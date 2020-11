France/Covid-19: les indicateurs s’améliorent mais trop tôt pour déconfiner (gouvernement)

Les indicateurs de l’épidémie de Covid-19 en France s’améliorent “à tous les niveaux” mais il serait “prématuré” de déconfiner, ont indiqué des responsables gouvernementaux jeudi, le Premier ministre recommandant la prudence particulièrement lors des fêtes de fin d’année.

“Cela va mieux et à tous les niveaux”, a indiqué le ministre de la Santé, Olivier Véran, en soulignant que le nombre de nouveaux cas “est en diminution constante”, même “rapide”, avec chaque semaine “environ 30% de diagnostics positifs en moins par rapport à la précédente”.

A ce rythme, “nous pourrions atteindre l’objectif de 5.000 cas par jour d’ici la deuxième semaine ou la fin de la deuxième semaine de décembre”, selon le ministre. Une date, la mi-décembre, qui correspond à la levée prévue du confinement et son remplacement par un couvre-feu nocturne (de 21H00 à 7H00).

Selon Santé publique France, le nombre de patients Covid-19 hospitalisés est repassé sous les 30.000 (29.944) et 4.136 étaient en réanimation mercredi soir, contre plus de 4.900 en début de semaine dernière. “L’épidémie n’est pas dernière nous, la seconde vague n’est pas terminée”, a mis en garde M. Véran, alors que l’épidémie a fait plus de 50.000 morts dans le pays depuis mars.

La France devrait pouvoir lancer une campagne de vaccination entre fin décembre et début janvier, a confirmé M. Véran.

Le Premier ministre Jean Castex a précisé les modalités des allègements qui débuteront samedi, par une réouverture des commerces non essentiels fermés un mois plus tôt comme les magasins de jouets, librairies ou coiffeurs.

Les visites immobilières pourront aussi reprendre tout comme les cours de conduite des auto-écoles. Les stations de ski pourront ouvrir à Noël mais pas les remontées mécaniques.

Les attestations de sortie, y compris pour les promenades autorisées désormais dans un rayon de 20 kms et pour trois heures, sont maintenues jusqu’au 15 décembre. Le télétravail doit rester la règle et “le plus massif possible”.

Musées, théâtres et cinémas rouvriront à la mi-décembre mais devront baisser leurs rideaux à 21H00 (20H00 GMT).

Bars, restaurants et salles de sport restent fermés, au mieux jusqu’au 20 janvier.

“Les premiers résultats sont là” et l’épidémie qui régresse, selon M. Castex qui a souligné que le taux de reproduction du virus (R0) “est aujourd’hui estimé à 0,65” (100 malades contaminent 65 personnes), soit “l’un des niveaux les plus bas d’Europe”.

Le gouvernement vise “un retour par étapes à une vie plus normale” et à ce que les Français passent les fêtes avec leurs proches, mais il “est prématuré de parler de déconfinement”, a-t-il dit.

M. Castex a demandé de limiter “le nombre de personnes à table” et les “rassemblements trop nombreux” au moment des fêtes pour éviter “un rebond de l’épidémie”.