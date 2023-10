France/attaque au couteau : un lycée évacué après une alerte à la bombe

L’alerte « fait suite à un message reçu » via internet, a précisé la préfecture, ajoutant que « le préfet, sur place, a fait évacuer l’établissement” alors que “les démineurs se rendent sur site ».

Aux alentours de 10H30, plusieurs dizaines d’élèves et d’enseignants ont quitté l’établissement, alors qu’un périmètre de sécurité a été mis en place par les forces de l’ordre, rapportent de leur côté les médias.

De nombreux élèves, certains accompagnés de leurs parents, s’étaient réunis, lundi matin, devant la cité scolaire pour rendre hommage à l’enseignant assassiné dans l’attentat de vendredi, qui a fait aussi trois blessés, dont deux blessés très graves.

La victime mortelle, professeur de français au collège, a été poignardée à mort par un ancien élève radicalisé de 20 ans.

L’assaillant, fiché S pour radicalisation et connu des services de renseignement, a été interpellé sur place et placé en garde à vue. Son frère a été arrêté peu après non loin du lieu du drame.

Selon la presse de l’hexagone, dix personnes au total se trouvent toujours en garde à vue, dont des proches de l’assaillant.

De nombreux rassemblements et hommages sont prévus ce lundi dans le Nord-Pas-de-Calais et dans le reste de la France. Une minute de silence sera observée dans tous les collèges et lycées à 14 heures.

Samedi, le musée du Louvre et le château de Versailles ont été évacués et fermés, suite à des craintes sécuritaires, alors que le pays a été placé en alerte « urgence attentat » au lendemain de cette attaque.