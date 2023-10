Le Secrétaire général de l’ONU met en relief l’attachement du Maroc au cessez-le-feu

Ainsi, M. Guterres a indiqué qu’il « note l’intention déclarée du Maroc de rester respectueux du cessez-le-feu et des accords militaires, ainsi que le maintien de sa coopération étroite avec la MINURSO, à tous les niveaux ».

Dans son rapport qui vient d’être publié sur le site internet de l’ONU, le Secrétaire général a mis l’accent sur l’attitude exemplaire du Royaume du Maroc de continuer de respecter ses engagements, ainsi que les résolutions du Conseil de sécurité, malgré les violations de ces dernières et du cessez-le-feu par l’Algérie et le “polisario”.

Cette affirmation du Secrétaire général conforte l’engagement qui lui a été exprimé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, lors de l’entretien téléphonique du 16 novembre 2020. Lors de cet entretien, Sa Majesté le Roi avait réaffirmé à M. Guterres l’attachement constant du Maroc au cessez-le-feu. Avec la même force, le Maroc demeure fermement déterminé à réagir avec la plus grande sévérité, dans le cadre de la légitime défense, contre toute menace à sa sécurité et à la quiétude de ses citoyens.

Par ailleurs, M. Guterres a fustigé les violations par le “polisario”, sur instruction de l’Algérie, du cessez-le-feu et des accords militaires, ainsi que ses obstructions et limitations aux mouvements et à l’approvisionnement de la MINURSO, en violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité.

Aussi, le SG de l’ONU a-t-il enjoint au “polisario”, qui a annoncé son retrait du cessez-le-feu, d’y retourner. Et M. Guterres de déclarer qu’il est crucial de rétablir le cessez-le-feu, confortant largement la position clairvoyante et déterminée du Royaume.