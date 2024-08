Émeutes en Grande-Bretagne : le Premier ministre dénonce « une brutalité d’extrême droite »

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a dénoncé, dimanche, les violentes émeutes qui se poursuivent dans son pays, les qualifiant de « brutalité d’extrême droite ». Les personnes impliquées dans ces émeutes « feront face à la force de la loi », a dit M. Starmer dans une déclaration à la presse au 10 downing street, siège de la primature britannique à Londres.

De violentes émeutes secouent plusieurs villes britanniques suite à une attaque au couteau qui a coûté la vie à trois fillettes lundi dernier à Southport (nord-ouest de l’Angleterre). L’attaque aurait été commise par un demandeur d’asile, selon les médias.

Plus de 100 personnes ont été interpellées depuis l’éclatement des émeutes à l’instigation d’éléments d’extrême droite. Dans un message de fermeté, le Premier ministre travailliste a lancé que les manifestants « regretteront » avoir pris part aux émeutes qu’il a qualifiées d’« injustifiées ». Les gens dans ce pays « ont le droit de vivre en sécurité », a encore dit M. Starmer, relevant que « des communautés musulmanes ont été prises pour cible » lors des émeutes.

Par ailleurs, de violents affrontements ont eu lieu dimanche entre la police et des manifestants qui ont attaqué un hôtel abritant des demandeurs d’asile à Rotherham, centre. L’attaque a été qualifiée de « criminelle et violente » par la ministre de l’Intérieur, Yvette Cooper. « L’attaque criminelle et violente contre un hôtel abritant des demandeurs d’asile à Rotherham est absolument épouvantable », a dit Mme Cooper sur compte X. Les services de l’ordre ont renforcé leurs dispositifs sécuritaires pour faire face aux émeutes dans différentes villes du pays.