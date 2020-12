El Otmanie: la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara un acquis diplomatique sans précédent

En réponse à une question orale portant sur “le bilan et les perspectives de l’action diplomatique marocaine sur la question du Sahara marocain”, lors de la séance plénière consacrée aux questions de politique générale, le chef du gouvernement a relevé que la décision américaine constitue un aboutissement diplomatique sans précédent, réalisé par le Maroc pour son intégrité territoriale et contre les ennemis du Royaume.

M. El Otmani a rappelé que l’orientation générale de cette décision figure dans le rapport explicatif accompagnant le budget du département d’État des États-Unis au titre des années 2018-2019, émis par le Congrès des États-Unis et que l’annonce présidentielle est venue concrétiser cette orientation dotée d’un pouvoir exécutif difficilement annulable.

Le Premier ministre a noté que la reconnaissance américaine fut suivie de quatre importantes décisions souveraines, à savoir la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur toute la région du Sahara marocain, le soutien à l’initiative marocaine d’autonomie comme seule solution pour parvenir à une solution juste et durable à la question du Sahara marocain, l’ouverture d’un consulat général à Dakhla et l’encouragement des investissements dans la région du Sahara marocain.

L’importance de cette décision découle du fait que les Etats-Unis d’Amérique soient la plus grande puissance mondiale et membre permanent du Conseil de sécurité, a affirmé M. El Otmani.

A cet égard, l’ambassadrice, représentante permanente des Etats-Unis auprès des Nations-Unies, Kelly Craft, a informé officiellement le Conseil de sécurité de l’ONU et le secrétaire général de cette organisation du contenu de la Proclamation émise par le président américain Donald Trump, reconnaissant la souveraineté pleine et entière du Royaume du Maroc sur son Sahara, a-t-il rappelé.

Cette réalisation, poursuit le chef du gouvernement, reflète la “position claire” des Etats-Unis sur la question du Sahara marocain, fondée sur la reconnaissance de la souveraineté du Royaume du Maroc sur son Sahara, relevant que la décision figure dans le Federal Register et est enregistrée auprès des Nations Unies.

En ce qui concerne les récentes victoires au profit de la cause nationale, il est important, selon M. El Otmani, de s’arrêter sur l’intervention réussie et décisive des Forces armées royales (FAR), le 13 novembre dernier au passage d’El Guergarat, sur hautes instructions du roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces armées royales.

“Plus de 75 pays ont salué l’action pacifique menée par les FAR et la réouverture du passage d’El Guergarat aux mouvements civil et commercial”, a-t-il dit, ajoutant qu’aucun pays au monde n’a appuyé les actions déstabilisatrices des séparatistes, à l’exception de l’Algérie voisine qui a mobilisé ses médias officiels pour diffuser de fausses informations.

Il a réitéré, à cette occasion, l’engagement du gouvernement avec toute responsabilité à soutenir les initiatives et les décisions royales au service de la cause nationale et des intérêts suprêmes du Maroc, louant à cet égard les efforts déployés par le Souverain, à travers sa politique sage et éclairée et son leadership clairvoyant.