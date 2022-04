Dr Fauci: les Etats-Unis sont sortis de la “phase de pandémie”

Le principal conseiller médical du président Biden, Anthony Fauci, a déclaré que les États-Unis étaient sortis “de la phase de pandémie” avec le COVID-19.

“Nous n’avons pas 900.000 nouvelles infections par jour et des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d’hospitalisations et des milliers de décès. Nous sommes à un niveau bas en ce moment”, a déclaré l’expert en maladies infectieuses à l’animatrice Judy Woodruff lors d’une apparition récemment dans “PBS NewsHour”.

“Donc, si vous dites que nous sommes sortis de la phase de pandémie dans ce pays ? Nous le sommes”, a ajouté Dr Fauci.

Le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses a toutefois prévenu que les États-Unis n’allaient pas “éradiquer” le virus et a rappelé qu’au niveau mondial, la pandémie était “en cours”.

“Nous n’allons pas éradiquer ce virus”, a souligné l’expert en épidémiologie, ajoutant que “pour l’instant, nous ne sommes pas en phase de pandémie dans ce pays”.

Selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), la moyenne quotidienne des cas de COVID-19 aux États-Unis est de 47.407 contre plus d’un million au pic de la vague Omicron en janvier, tandis que la moyenne quotidienne des décès est de 330. Les hospitalisations quotidiennes sont d’un peu plus de 1.750.

Les CDC indiquent également qu’environ 83 % des Américains ont reçu au moins une dose de vaccin contre le COVID-19.