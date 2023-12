DGSN: l’accompagnement des grands événements consacre le modèle marocain de sécurité

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a veillé, au cours de l’année 2023, à accompagner les événements d’envergure organisés au niveau national et international, consacrant ainsi le modèle marocain de sécurité.

Cette orientation se reflète notamment dans l’accompagnement de l’effort public pour venir en aide aux populations victimes du séisme d’Al Haouz, ainsi que dans la consolidation de l’expertise accumulée par la DGSN pour assurer la sécurité des grandes manifestations à portée régionale, continentale et internationale.

Dans ce sens, un communiqué dressant le bilan 2023 de la DGSN indique qu’en exécution des hautes instructions royales et dès les premières heures suivant le séisme d’Al Haouz, la DGSN a activé le système de mobilisation spécial de gestion des risques et mobilisé l’ensemble de ses ressources humaines et logistiques pour contribuer à l’effort public afin d’apporter secours et assistance aux victimes, garantir la sécurité de leurs biens et préserver l’ordre public.

A cet effet, il a été procédé à la mobilisation des équipes mobiles de maintien de l’ordre et les mettre à la disposition des préfectures de Marrakech et d’Agadir, relève la même source, notant que toutes les équipes spécialisées de recherche et de sauvetage, qui sont capables de contribuer aux efforts pour sauver les sinistrés suite à cette catastrophe naturelle, ont été aussi mobilisées.

Les interventions des services de sûreté nationale consistaient à garantir la sécurité des biens et des personnes, apporter du soutien aux autres forces publiques dans les zones rurales sinistrées, souligne le communiqué, précisant que des dispositions intégrées ont été mises en place pour protéger les personnes et les biens dans les sites d’accueil provisoires et faciliter l’acheminement des premiers secours.

Les équipes mobiles de maintien de l’ordre ont également contribué de manière efficace aux opérations de déblaiement des décombres et de récupération des blessés et des dépouilles des victimes, tout en assurant leur transfert aux établissements hospitaliers dans les grandes villes comme Marrakech, Agadir, Taroudant et Beni-Mellal.

Séisme d’Al Haouz : 11.559 fonctionnaires de police ont participé à l’opération de don de sang

De même, la DGSN a veillé à l’encadrement des initiatives volontaires et spontanées des hommes et femmes fonctionnaires de police qui se sont mobilisés dans le cadre de l’opération de don de sang au profit des victimes du tremblement de terre. Quelque 11.559 fonctionnaires de police, à l’échelle nationale, ont participé à cette opération humanitaire citoyenne, contribuant ainsi de manière efficiente à renflouer le stock national de sang.

Dans le même élan de solidarité, la DGSN a envoyé deux boulangeries mobiles dans la région de Tahanaout dans les environs de Marrakech pour contribuer à approvisionner en pain et en moyens de subsistance nécessaires les habitants et les personnes sinistrées.

Il s’agit d’unités mobiles pour préparer et cuire le pain qui sont faciles à transporter par camions. Ils se composent, selon la même source, de machines à pâte électriques d’une grande capacité de production, de fours et d’équipements pour préparer le pain à longueur de journée. Ces unités sont mises d’habitude à la disposition des unités mobiles de maintien de l’ordre.

Dans l’objectif d’apporter l’assistance aux populations sinistrées, en particulier celles ayant perdu leurs documents d’identité, la DGSN a lancé une campagne de proximité, lors de laquelle tous les centres d’enregistrement des données identitaires et les unités mobiles ont été mobilisés pour réaliser et renouveler gratuitement les cartes nationales d’identité électronique au profit des habitants des régions affectées à Agadir, Taroudant, Marrakech et Beni-Mellal et leurs environs. Cette opération a permis de réaliser un total de 11.048 documents d’identité, relève la même source.

En plus de cette action intense sur le terrain, le Pôle de la Direction générale de la sûreté nationale et la Direction générale de la surveillance du territoire a contribué à hauteur de 50 millions de dirhams au Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre. S’ajoute à cette contribution un million de dirhams de la part de la Fondation Mohammed VI pour les oeuvres sociales des fonctionnaires de la sureté nationale.

De son côté, la Société fraternelle de secours mutuels et orphelinats du personnel de la Sûreté nationale a alloué un million de dirhams, ainsi que des grandes cargaisons de vêtements et chaussures, à ces initiatives de solidarité liées à la gestion des effets du séisme.

Sécurisation des grandes manifestations, l’expertise marocaine

Par ailleurs, la DGSN a mis en place, au titre de 2023, une vision stratégique afin d’accumuler et renforcer l’expertise en matière de sécurisation des grandes manifestations, indique le communiqué, expliquant que c’est cette orientation qui a accompagné l’accueil par le Maroc d’une série de rendez-vous à portée régionale, continentale et internationale.

Lors de ces événements, les services de sûreté ont été omniprésents et efficaces à travers l’activation de protocoles de sécurité et d’organisation, précise la DGSN, ajoutant que ces protocoles étaient décisifs dans la réussite de ces manifestations, contribuant ainsi au rayonnement du Maroc en tant que partenaire de confiance pour accueillir les événements d’envergure planétaire.

Ce modèle marocain s’est appuyé sur la mise en place de plans de sécurité intégrés, basés sur la réalisation d’études proactives sur le terrain et opérationnelles des besoins en sécurité de chaque manifestation, avant de mobiliser l’ensemble des équipes et unités de police spécialisées, répartir les tâches entre elles et veiller à leur encadrement, tout en les dotant des moyens d’intervention et des équipements logistiques appropriés.

Ces équipes et unités ont été ensuite déployées en coordination avec les responsables locaux de la sécurité alors que la liaison entre elles étaient assurée par un système de direction et d’encadrement unifié caractérisé par la coordination et la capacité de gérer les opérations sur le terrain conformément à des contrôles professionnels et organisationnels pointus.

Les Services de sûreté nationale ont ainsi assuré la sécurité de 1.016 manifestations sportives en 2023, dont 910 nationales dans divers sports individuels et collectifs, outre 106 événements sportifs à portée internationale, notamment la Coupe du Monde des Clubs, la Coupe d’Afrique des moins de 23 ans, la Coupe d’Afrique féminine et des matches de la sélection nationale de football.

Toutes ces manifestations ont connu la mobilisation de milliers de fonctionnaires de police, hommes et femmes, issus des unités de maintien de l’ordre, ainsi que des dizaines de membres des équipes de la police montée, de la police cynotechnique, des brigades anti-gang, outre des équipes spécialisées dans le soutien logistique et technique.

Dans la même veine, les services de sûreté nationale ont assuré la sécurité d’importantes manifestations mondiales organisées par le Royaume en 2023, notamment les réunions annuelles du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), auxquelles ont participé plus de 14.000 personnes. Plus de 6.500 policiers, hommes et femmes, ont été mobilisés à cette occasion.

Ces services ont également assuré la sécurité d’autres événements importants comme le Festival international du film de Marrakech et la 47è Conférence annuelle des dirigeants arabes de la sécurité et de la police, qui a eu lieu à Tanger, conclut la DGSN.