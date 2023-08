Départ d’Ousmane Dembélé de FC Barcelone pour le club PSG

L’attaquant, qui portera le numéro 23, s’est engagé pour 5 saisons avec le club de la capitale, ajoute-t-on de même source.

“Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain et impatient de jouer sous mes nouvelles couleurs”, a déclaré Ousmane Dembélé.

“J’espère continuer à grandir ici et rendre fier tous les amoureux du Club”, a-t-il ajouté, cité dans un communiqué du club.

“Nous sommes ravis d’accueillir Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain où il sera un joueur important et engagé pour notre Club”, a déclaré le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi.

“La passion et la détermination manifestées par Ousmane au moment de rejoindre le PSG sont fantastiques et correspondent à l’attitude requise pour tous nos joueurs”, a-t-il indiqué.

Formé au Stade Rennais dès 2010, il effectuera ses premiers pas en professionnel cinq ans plus tard sous le maillot du club breton, à l’occasion d’une rencontre de Ligue 1 face à Angers SCO. Il terminera la saison 2015-2016 avec un total de 12 buts et 5 passes décisives en 29 matchs toutes compétitions confondues.

Élu meilleur espoir de Ligue 1 au terme de ce premier exercice dans l’élite, l’ailier ambidextre tape dans l’œil des dirigeants du Borussia Dortmund et s’envole pour l’Allemagne. Avec le BVB, il prend part à 49 rencontres pour 10 buts inscrits en 2016-2017 et s’offre un premier titre avec un sacre en Coupe d’Allemagne.

Convoqué par Didier Deschamps à la fin de l’été 2016, l’international tricolore a célébré sa première sélection le 1er septembre de la même année lors d’une rencontre amicale face à l’Italie.

Dembélé est transféré au FC Barcelone lors du mercato estival 2017. En six saisons avec les Blaugrana, il dispute 185 matches pour 40 réalisations et 43 offrandes. Il étoffe également son palmarès de trois titres de champion d’Espagne (2018, 2019 et 2023), deux Coupes d’Espagne (2018 et 2021) et deux Supercoupes d’Espagne (2018 et 2023).

Entre-temps, Ousmane Dembélé a participé à la formidable épopée de l’équipe de France, sacrée Championne du monde en Russie en 2018. Quatre ans plus tard, il se hisse en finale de la Coupe du monde au Qatar avec les Bleus. A 26 ans, il compte désormais 37 sélections avec l’équipe de France pour 4 buts.