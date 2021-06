Un avion de la Royal Air Maroc (RAM) en provenance de Paris, avec à bord des Marocains du monde et des touristes étrangers, a atterri vendredi à l’aéroport de Dakhla.

Dakhla: arrivée du premier vol direct en provenance de Paris avec à bord des MRE et touristes

Il s’agit du premier vol direct reliant la capitale française à la perle du Sud marocain, marquant ainsi la reprise des vols internationaux à l’aéroport de Dakhla après des mois de suspension, en raison de la propagation du nouveau coronavirus (COVID-19).

Un accueil chaleureux a été réservé aux membres de la communauté marocaine établie à l’étranger et aux touristes à leur arrivée à cette plateforme aéroportuaire.

Les voyageurs ont pu effectuer les formalités douanières et récupérer leurs bagages de manière fluide et ordonnée, tout en se conformant aux consignes de distanciation sociale et des gestes barrières, avec utilisation des bornes distributrices de gels hydroalcoolique.

Plusieurs passagers ont fait part à l’agence MAP leur sentiment de gratitude au roi Mohammed VI pour son initiative visant à faciliter le retour des Marocains résidant à l’étranger (MRE) au pays à des prix abordables, notant que ce geste royal noble traduit la Haute sollicitude dont le Souverain ne cesse d’entourer les MRE.

De leur côté, les touristes étrangers ont exprimé leur joie de pouvoir arriver à Dakhla via une liaison aérienne directe qui les dispense des déplacements fréquents entre les aéroports, soulignant que le vol s’est déroulé dans de bonnes conditions grâce aux efforts concertés de toutes les autorités et des parties prenantes à cette opération.

Pour le vice-président du conseil régional du tourisme (CRT) de Dakhla Oued Eddahb, Omar Alaoui Belghiti, l’inauguration de la ligne directe Paris-Dakhla donnera une forte impulsion au secteur du tourisme dans la région.

Cette liaison aérienne, lancée à l’initiative de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), renforcera sans doute le rayonnement international de la destination Dakhla, a-t-il ajouté.

L’ONDA a mis en place un plan de relance qui a comme principal objectif de protéger l’ensemble des usagers et personnels des aéroports et d’assurer aux passagers un parcours sain et fluide.

Ce dispositif consiste en une coordination extrêmement étroite avec tous les partenaires au niveau des aéroports pour assurer un effectif suffisant au niveau de l’ensemble des points de contrôle (frontaliers, sanitaires, inspection/filtrage..), permettant d’appliquer la distanciation sociale et d’éviter les encombrements dans les différentes zones de contrôle.

Sur la base des indicateurs positifs de la situation épidémiologique dans le Royaume et de la baisse du nombre des cas d’infections au nouveau coronavirus, notamment après l’élargissement des campagnes de vaccination, les autorités marocaines ont décidé la reprise des vols de et vers le Royaume à compter du mardi 15 juin.