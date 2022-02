Le ministère français de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation vient d’annoncer la création de l’Institut Français d’Islamologie, sous la forme juridique d’un groupement d’intérêt public (GIP), réunissant des établissements d’enseignement supérieur et de recherche.

La franco-marocaine, Souad Ayada, inspectrice générale, actuellement présidente du Conseil supérieur des programmes, a été nommée en tant que directrice du GIP, et prendra aussi la tête de l’Institut Français d’Islamologie.

Cet institut a pour but de promouvoir l’essor des études scientifiques sur l’islam et de développer en France une recherche de haut niveau sur le sujet. Il s’agira également de proposer des formations académiques non-confessantes, à même d’éclairer scientifiquement les étudiants et les citoyens dans le domaine de l’islamologie.

Le 2 octobre 2020, dans un discours prononcé aux Mureaux, le président Emmanuel Macron avait rappelé sa volonté de faire émerger en France une meilleure compréhension de l’islam grâce au développement d’études et de recherches de haut niveau en islamologie dans l’enseignement supérieur français, en annonçant la création d’un institut scientifique d’islamologie.