Covid-19 en France : 2.238 nouveaux cas en 24h, 17 décès

22 DÉCÈS EN FRANCE

30.451 personnes sont décédées en France depuis le début de l’épidémie, soit 22 décès depuis lundi, selon les chiffres publiés par la direction générale de la santé (DGS). Parmi eux 19.940 au sein des établissements hospitaliers et 10.511 en établissements sociaux et médico-sociaux – un chiffre qui vient d’être actualisé et le sera à nouveau dans une semaine.

Le pourcentage de tests positifs continue à augmenter, à 3% contre 2,9% lundi et 29 nouveaux foyers de cas groupés (clusters) ont été détectés, a aussi indiqué la DGS, qui recommande toujours activement le port du masque et les respect des autres gestes barrières comme le lavage des mains et la distanciation physique dès qu’elle est possible.