Covid-19: 33 nouveaux cas confirmés au Maroc, 7.866 au total

Quinze nouveaux cas ont été enregistrés dans la région de Casablanca-Settat (13 à Casablanca, 1 à Berrechid et 1 à Settat), 10 à Marrakech-Safi (les 10 à Marrakech), 5 cas à Tanger-Tétouan-Al Hoceima (3 à Tanger, 1 à Larache et 1 à Tétouan), 2 cas à Rabat-Salé-Kénitra (les 2 à Rabat) et un seul cas à Guelmim-Oued Noun (Bouizakarne), alors que les autres régions du Royaume n’ont enregistré aucun cas, a indiqué Dr Mouad Mrabet, coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique au ministère de la santé, dans une déclaration retransmise par la MAP sur sa chaîne de télévision M24 et sur RIM RADIO.

Parmi les 33 nouveaux cas confirmés, 31 ont été détectés dans le cadre du système de suivi des personnes-contacts, qui a concerné jusqu’à présent 47.290, a fait savoir le responsable, ajoutant que 7.766 personnes sont toujours placées sous surveillance médicale. D’autre part, 13.064 cas supplémentaires ont été exclus après des résultats négatifs d’analyses effectuées au laboratoire, soit un total de 226.785 cas exclus, a-t-il dit.

Le nombre de morts est passé à 206 au cours des dernières 24 heures, après l’annonce d’un nouveau décès, a fait savoir M. Mrabet, précisant que le taux de létalité atteint 2,6 %.

Par ailleurs, le responsable a fait savoir que 517 cas de guérison ont été enregistrés au cours des dernières 24 H, portant à 6.410 le nombre total des guérisons dans le Royaume, soit un taux de guérison qui s’élève à 81,5%.

La hausse du taux de guérison au cours des deux derniers jours s’explique, selon ce responsable, par l’état clinique des patients pris en charge , précisant qu’au début de l’épidémie, la plupart des patients étaient pris en charge dans des cas cliniques présentant des signes modérés ou avancés, tandis qu’au stade actuel, la plupart des cas enregistrés sont asymptomatiques ou présentant des symptômes très légers.

Il a souligné qu’au cours de la première phase, la guérison a pris beaucoup de temps, car dans certains cas, elle a dépassé un mois et dans d’autres cas, six semaines, notant qu’à l’heure actuelle, la plupart des cas se rétablissent rapidement, selon les normes fixées par le Comité consultatif scientifique et technique du ministère de la Santé pour les infections respiratoires aiguës.

M. Mrabet a ajouté que ce rétablissement rapide, récemment, des patients de Covid-19 est également attribué au protocole de traitement et au recours au traitement approuvé par ledit comité.

Le responsable a conclu que la situation épidémiologique au Royaume est en constante amélioration, invitant à préserver cet acquis à travers le respect des mesures du confinement sanitaire.