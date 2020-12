Coronavirus: couvre-feu prolongé jusqu’au 31 mars en Tunisie

Le couvre-feu en vigueur en Tunisie depuis octobre pour limiter la propagation du nouveau coronavirus a été prolongé dans tout le pays jusqu’au 31 mars, a annoncé dimanche le ministère de la Santé, dans un contexte social tendu marqué par de nombreuses manifestations.

Il reste interdit de circuler entre 20H00 et 05H00 locales (19H00 à 04H00 GMT) tous les jours de la semaine, et de rassembler plus de 30 personnes pour des évènements privés, selon un communiqué publié par le ministère sur sa page Facebook.