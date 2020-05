Coronavirus : 40 cas confirmés et 4 décès en Mauritanie (ministère)

Le ministère mauritanien de la Santé a annoncé , samedi soir, l’enregistrement de 11 nouveaux cas de coronavirus, ce qui porte le nombre total des cas dans le pays à 40.

Lors d’une conférence de presse, le Directeur général de la Santé au ministère de la Santé, M. Sidi Old Zahaf, a fait état d’un total de six rémissions, quatre décès et 30 cas actifs, précisant que sur les 11 nouveaux cas enregistrés, samedi, 1 se trouve à Aleg et les 10 autres à Nouakchott.

Au sujet des tests réalisés, le responsable a déclaré que ses services ont examiné 72 cas dont 11 confirmés positifs, 10 d’entre eux étaient en contact avec des personnes atteintes et un seul cas social.

Quant aux appels sur le numéro vert, ils sont au nombre de 17303, dont 169 relatifs à des contacts avec des sujets atteints, en plus d’un décès enregistré pour la journée de samedi, a-t-il expliqué.

Il a de même précisé que les patients sous traitement sont au nombre de 29, dont 28 ne présentent pas de symptômes de la maladie et sont seulement isolés pour prévenir la contamination.

Pour rappel, le premier cas positif de la pandémie du covid-19 a été détecté en Mauritanie le 13 mars dernier.