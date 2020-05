Coronavirus: 199 nouveaux cas confirmés au Maroc, 5.910 au total (ministère)

Cent quatre-vingt dix neuf (199) nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc pendant les dernières 24 heures, portant à 5.910 le nombre total des cas de contamination, a annoncé samedi le ministère de la Santé.

Le nombre de personnes déclarées guéries s’est élevé, jusqu’à samedi à 16H00, à 2.461 avec 137 nouvelles rémissions, a indiqué le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, dans une déclaration retransmise par la MAP sur sa chaîne de télévision M24 et sur RIM RADIO.

Aucun nouveau décès n’a été enregistré durant ces dernières 24 heures, ce qui maintient à 186 le nombre total de décès, a ajouté M. El Youbi, faisant savoir que le taux de létalité causé par le virus parmi le total de cas confirmés est en constante baisse, atteignant 3,1%.

Il a également relevé que 2.989 nouveaux cas ont été exclus après des résultats négatifs d’analyses au laboratoire, portant ainsi le nombre des cas exclus à 57.149 depuis le début de l’épidémie.

Le responsable a, dans ce sens, précisé que 82% des 199 nouveaux cas ont été détectés grâce au suivi médical des personnes contacts, notant que 9.017 sujets sont sous surveillance médicale et en quarantaine jusqu’à présent.

Evoquant le nombre de guérison, il a souligné un total de 173 nouvelles rémissions, portant le nombre des personnes guéries à 2.461, précisant que taux de guérison continue d’augmenter, atteignant ce samedi 41,6%.

Par régions, les nouveaux cas recensés se répartissent, en particulier, entre Fès-Meknès, Marrakech-Safi, Tétouan-Tanger-Al Hoceima, Rabat-Salé-Kénitra et Casablanca-Settat, et, dans une moindre mesure, Béni Mellal-Khénifra, Souss-Massa et la région de l’Oriental, a-t-il indiqué, notant que les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla Oued Eddahab ne comptent aucun cas.

D’un point de vue géographique, M. El Youbi a souligné que la région de Casablanca-Settat comptabilise le plus grand nombre de cas confirmés avec un taux de 27%, suivie de Marrakech-Safi, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fès-Meknès, Drâa-Tafilalet et Rabat-Salé-Kénitra.

Quant à la moyenne d’âge des personnes infectées, elle a baissé pour se situer autour de 35 ans, a-t-il poursuivi, ajoutant que les hommes représentent 53% et les femmes 47%.

Le responsable a en outre fait observer que le nombre des cas pris en charge dans un état de santé avancé ou critique a diminué, pour se situer à 2%, tandis que 89% des cas pris en charge présentent des symptômes légers ou ne présentent aucun symptôme.

Il a également affirmé que les nouveaux cas sont toujours découverts dans des clusters familiaux ou professionnels.